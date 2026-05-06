軍購協商仍無共識 顧立雄再找韓國瑜溝通：法條文字盼依政院版通過

立法院長韓國瑜今下午針對軍購，第四度召集朝野協商，不過全無共識，宣告將依規定處理。協商結束後，國防部長顧立雄仍停留在現場，和韓國瑜、民眾黨立院黨團進行溝通。顧立雄連續三次表示「法條文字的部分盼能按行政院版的文字通過」；他說，至於金額的部分，各黨會提出意見，到時由韓國瑜處理。

韓國瑜今就軍購召集朝野協商，但協商無共識。協商結束後，顧立雄仍在現場和韓國瑜、民眾黨團溝通。顧接受媒體詢問時說，法條文字的部分，希望能夠按行政院版的文字通過。

顧立雄表示，現在金額有爭議，不管金額爭議多少，他重申，至少是希望文字部分是依照行政院版的文字通過，韓國瑜想要直接處理，至少希望文字部分是能按照行政院版的文字；至於金額的部分，各黨會提出意見，到時由韓國瑜處理。