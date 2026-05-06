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在野軍購定8千億 綠不妥協協商再破局

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院6日第四度協商1.25兆《國防特別條例》，在野雖然將金額提高到8千億，但還是沒有共識。（直播截圖）
立法院6日第四度協商1.25兆《國防特別條例》，在野雖然將金額提高到8千億，但還是沒有共識。（直播截圖）

立法院第4度針對1.25兆《國防特別條例》進行協商，但依舊破局。雖然藍委賴士葆、白委王安祥6日協商時相繼提出8千億軍購，並以對美採購優先，但綠黨團總召蔡其昌與國防部長顧立雄仍堅持1.25兆，且希望包含委製與商購無人機、反彈道飛彈系統與AI輔助決策模組等項目，即使休息協商後，雙方也沒有共識。

藍白確定8千億

立法院長韓國瑜6日第4度針對1.25兆《國防特別條例》進行協商。一開場國民黨立委賴士葆就指出，他支持3800億+N，而N是4200億，而國民黨自己黨版第8條的「美國有發價書就提新條例」刪除，總經費就是8千億，不用再另立條例。但民進黨立委莊瑞雄表示，希望商售、軍備局或中科院委製的部分可以再考慮。

民眾黨立委王安祥則說，由於第一批國防部標案的金額約3千億，與民眾黨版的4千億有差，但大家都很急著要軍購通過，只要發價書來就會編列預算。但他沒有講確切金額，在韓國瑜追問下，王安祥表示，第一批約3千億、第2批約5千億，大概也是8千億的規模。

綠盼不刪委製、商購

「在野黨在大原則與方向已經有共識了！」國民黨立委徐巧芯表示，民進黨若不分輕重緩急，堅持1.25兆全部都要的話，等於完全沒有進度，預算不應該是哪個不要的問題，商購與委製可以回歸一般預算，如今協商已經是第4次，若民進黨真的希望儘速通過軍購，應該要針對有急迫性的政府採購（FMS）討論。

但國防部長顧立雄仍希望立法院考慮委製5個、商購7個採購案的重要性，包括強弓中程反彈道飛彈、攻擊無人機與小型自殺無人艇，還有AI輔助決策模組與台灣戰術網路，提升國防自主也可讓台灣彈藥戰備存量增加到120天。民進黨團總召蔡其昌也說，藍白這樣就是一個人要砍手，砍左手還是右手的難題，他認為任何一隻手都不該砍。

軍購價格變動大

蔡其昌甚至說：「可不可以不砍手，砍小指頭就好？」由於初步協商沒有共識，立法院長韓國瑜因此宣布休息10分鐘，休息完後，民眾黨總召陳清龍仍質疑，1.25兆不能動嗎？AI輔助系統總共要90億，8年平均11億、2年平均45億，不能編列公務預算嗎？為何自走砲從1267億變成810億？

但顧立雄不滿說，自走砲雖然降價，但海馬士從1276億變成1600億，美國軍購從知會國會、發價書到與廠商議約的價格都不會一樣，因此1.25兆是大概估算的金額，且編列完條例後預算還會送到立法院審查。蔡其昌也說，能編的已經在年度預算編列完成，1.25兆還是希望能全部都要。

最終，韓國瑜宣布協商破局，將依規定處理。由於韓國瑜將前往英國進行國會外交，為期10幾天，因此有可能要等到5月底才會再處理《國防特別條例》。

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國防特別條例 韓國瑜 蔡其昌

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