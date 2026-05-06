傅崐萁：國民黨軍購共識就是要有發價書 決定後鐵板一塊

立法院長韓國瑜今再度為軍購特別條例召開黨團協商，國民黨立委賴士葆拋折衷版。國民黨團總召傅崐萁在會前受訪強調，「國民黨一定會有共識。」很多民主機制不一定要靠表決做決定，充分討論後取得共識後，就會跟國人來報告。

傅崐萁表示，國民黨立法院黨團不只跟黨中央溝通，也希望跟所有黨員同志能多溝通，國民黨主席鄭麗文今天主動約見韓國瑜，接下來會做多方面協調溝通。今天最重要的是國防，捍衛中華民國、台灣民主自由更需要保障，我方需要一流武器給國軍使用，但防弊機制是非常重要，因為過去立法院從來沒有空白授權軍購。

傅崐萁強調，共識就是一定要有對美軍購發價書，其次是只要發價書一定會支持。國防部這麼重大的問題，到底還有多少內容他們也不清楚，但國軍確實需要國防，軍購也是國民黨所支持的。所以內部正在做一個全面性討論，「國民黨一定會有共識。」

傅崐萁說，很多民主機制不一定要靠表決做決定，大家一定要充分討論後取得共識後，就會跟國人來報告。如同之前一再強調，國民黨一旦做了決定就是鐵板一塊，會一致團結對外。他說，大家資訊參差不齊，無法完整了解情況下，有各種不同的意見，大家都可以溝通。

傅崐萁表示，不管多少錢，只要有一流武器讓國軍使用，捍衛中華民國保衛台灣，都會全力支持，再次強調，國民黨最後一定會達成共識，讓真正、好的武器能夠進入台灣，別讓民進黨能夠上下其手，趁著軍購夾雜很多不法事項進來，防弊是必須要面對的，畢竟這都是人民的血汗錢。