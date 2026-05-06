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影／黨內軍購歧見 傅崐萁：民主不一定要靠表決，團結不會有傷口
立法院長韓國瑜下午在立法院主持「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」的黨團協商。國防部長顧立雄出席黨團協商說明軍購相關問題前，特別上前與韓國瑜握手致意，懇請支持1.25兆軍購預算。
軍購預算的「黨版」為何，國民黨對於國防特別條例草案內部爆發歧見。國民黨主席鄭麗文說黨籍立委多數支持新台幣「3800億元＋N」方案，而部分民黨籍立委表達認知有點誤差。為化解黨內歧見。中午在政黨協商前，韓國瑜院長特別與國民黨主席鄭麗文會面研議，試圖化解軍購不同的看法。韓國瑜步入會議室主持政黨協商，對於中午與鄭主席談的如何？僅以謝謝回應。
國民黨團總召傅崐萁表示，軍購一定要有發價書，只要有發價書來一定支持。並指國軍確實需要國防，軍購是國民黨所支持的。而對於黨團內部對於軍購的歧見，傅崐萁表示，對於軍購國民黨一定會有共識；很多的民主機制不一定要靠表決來做決定。傅崐萁強調，國民黨的團結不會有傷口。黨內在取得相當的共識後，就會跟國人來報告。
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