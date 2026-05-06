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認同鄭麗文稱軍購+N寫清楚 徐巧芯：N不應無限大、盼在野共識

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委徐巧芯。記者屈彥辰／攝影

立法院長韓國瑜今下午針對軍購第四度召集朝野協商。國民黨立委徐巧芯會前受訪，表示國民黨立院黨團一直遵守黨主席鄭麗文的想法，只討論軍售，鄭麗文講的很清楚，也就是「3800億+N」的「N」希望能寫清楚，「N」不可能也不應該是無限大。她也感謝國民黨立院黨團總召傅崐萁辛苦折衝。

徐巧芯說，國民黨有這麼好的立法院長韓國瑜、這麼好的黨主席鄭麗文，傾聽不同意見並做出整合方案的決策。這是領導人應該要有的樣子，也是國民黨之福。

徐巧芯說，國民黨團一直以來都遵守鄭麗文的想法，只討論軍售即FMS，商購或委製沒有列在這次討論中。無論是在委員會進行討論，或到政黨協商，態度一致。中間一度出現誤會時，也在思考要怎樣解除誤會。「我們都是遵從黨部這邊給的想法」，基於這樣的整體方向，跟各個政黨有機會在協商過程中做折衝。

徐巧芯說，昨日黨團大會中，國民黨立委賴士葆及其他委員，都有提出折衷版本。藍白合是主旋律，民眾黨提出自己的版本，藍白還是要有共同的版本。

徐巧芯表示，國民黨團大會兩次之所以都沒有表決，重點在要傾聽不同意見，理性溝通，也留下在政黨協商時的折衝空間，更重要是藍白要共同合作，有同樣的版本。她聽到鄭麗文今說民眾黨主席黃國昌提出的版本非常細緻，相信未來藍白在軍購條例，可根據民眾黨提出的新的版本，再做協商跟折衝，有共同的結論。

徐巧芯表示，今天鄭麗文講的很清楚，也就是「3800億+N」的「N」希望能寫清楚。這個「N」不可能也不應該是無限大，否則如果這8年，美方送任何發價書進來，做了這樣的政治承諾的話，這個「N」萬一是兩兆、三兆、五兆？這是不能接受的。

徐巧芯提到，折衷版本是，3800億是目前有的發價書，後續再有發價書來的情況之下，才能夠符合條例，把「N」定清楚，至於「N」的數字是什麼，真的不是這麼重要，重點在於如何跟民眾黨協商。8000億也好，也有黨團成員提出7700億，都可以共同接受，這都是可行的方向，因為希望能夠促成藍白在野的共識。

徐巧芯強調，國民黨的團結不容質疑，有任何誤會也都會冷靜面對，不會讓外界看笑話，或是有見縫插針的機會。她強調，要非常感謝傅崐萁，讓所有委員暢所欲言，凝聚整體黨團共識，傅崐萁也是在中間折衝過程當中很辛苦的人之一。

徐巧芯說，韓國瑜發揮極大的領導力，了解大家心聲，折衝不同政黨之間，盼找到共同為國家好的方向，韓國瑜秉公主持議事，著眼於國家、人民優先，再來是黨，無愧於心。立法委員非常認同。

徐巧芯表示，她知道的是韓國瑜希望能在協商之前，不要讓所有事情彷彿沒有進展，有向傅崐萁詢問是否要做些商議，受到鄭麗文邀約，覺得兩人可以見個面，鄭、韓有非常良善的見面。上周產生的誤會都能化解，氣氛非常好，針對不同疑慮進行溝通，也有新的共識，接下來在整個藍白整體軍購條例的方向仍能保持一致性，讓2026年選舉的同志們也不會擔心藍白合因為一個條例而分裂。

徐巧芯說，民眾黨跟國民黨對於2026年大選甚至2028年大選，賴清德總統做不好，必須要政黨輪替有高度共識。她又說，鄭麗文「主動」約韓國瑜見面，有推心置腹、良善的溝通，解決很多國民黨立委擔心檯面下本來理性討論的事情，但情緒化、被激化了。幸好鄭麗文有這樣的高度跟智慧，共同與韓國瑜來解決問題。國民黨團絕對團結一致對外，遵守黨團決議。

有媒體確認鄭麗文、韓國瑜溝通的細節，徐巧芯解釋，是韓國瑜在立委詢問下，想要了解跟傅崐萁碰面，把整個局勢、對國家方向做個釐清，表達自己的看法，這是立委提出的希望。鄭麗文親自約韓國瑜見面，溝通、化解外界以為很嚴重的（誤會），大家一起坐下來談談想法。加上民眾黨秘書長周榆修提出會有新版本，基於藍白一起努力邁向2026、2028大選的立場，所有事情都串在一起，綠營沒有達成見縫插針。

韓國瑜 徐巧芯 鄭麗文

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