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國防特別條例第四度朝野協商 賴總統：若通過送立院逐案審議

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統今天再次呼籲朝野，支持不打折的國防特別預算。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統今天再次呼籲朝野，支持不打折的國防特別預算。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統兼民進黨主席6日於民進黨中常會表示，針對立法院下午再度召開國防特別條例黨團協商，在野黨版規模明顯不足，更缺乏商購與委製的完整規劃。條例通過後，行政院仍須依法編列特別預算，送交立法院逐案審議，接受完整監督，絕不存在任何黑箱疑慮。

賴總統表示，在史瓦帝尼恩史瓦帝三世國王誠摯的邀請與協助下，他已在上周末順利前往史瓦帝尼，完成國是訪問。此行不僅與恩史瓦帝三世國王簽署聯合公報，也共同見證兩國簽訂《關務互助協定》，進一步深化雙邊邦誼。

賴總統指出，面對中國大陸封鎖與打壓，只要台灣不屈服、團結一心，持續強化自身實力，並攜手理念相近的民主夥伴，持續為區域和平穩定與自由民主價值努力，必能穩健走向國際。他再次感謝史王誠摯邀請與支持，以及國安、外交人員與留守國內的政府同仁努力不懈，讓此次出訪能夠順利完成。

針對立法院將於6日下午再度召開國防特別預算條例草案的黨團協商會議。

賴總統強調，行政院提出的國防特別預算條例，是國防部依據整體國家戰略需求，以及國內產業發展布局，並經與美方多次討論與評估後，所提出具整體性與系統性的規劃，除軍購外，也納入商購與委製等多元途徑。

例如，在商購部分，包括「AI輔助情報決策模組」，有助提升作戰決策與精準情報分析能力；「可攜式無人機反制系統」，則可強化國軍在防禦階段的無人機反制能力，維護部隊安全與整體戰力。

在委製部分，則包含中研院研發的「強弓中程反彈道飛彈」，用以建構分層防禦、提升整體防空攔截能力；以及「銳鳶二型海搜無人機」、「濱海攻擊型無人機」等各式無人載具，強化遠程火力的精準打擊與戰場偵蒐能力。

賴總統提到，反觀在野黨提出的版本，不論是3,800億元加N，或是8,000億元方案，不僅規模明顯不足，更缺乏商購與委製的完整規劃。這不但會影響國防戰力的整體提升，也將衝擊包括無人機在內的國防自主研發能量。

賴總統說，至於在野黨質疑「空白授權」與「採購內容不明」，國防部已經透過兩次機密專報，以及一次全案規劃報告，向立法院委員進行詳細說明。更重要的是，條例通過後，行政院仍須依法編列特別預算，送交立法院逐案審議，接受完整監督，絕不存在任何黑箱疑慮。

賴總統誠摯呼籲，6日下午的黨團協商，朝野各黨應以國家安全為優先，支持完整、不打折的行政院版本，讓各項建軍工作得以穩定前進，為台灣的安全與發展，奠定更堅實的基礎。

賴清德 國防部 史瓦帝尼

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