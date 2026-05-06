影／中常會談軍購 鄭麗文：不可能交給民進黨一張鉅額空白支票

國民黨今天舉行中常會，國民黨主席鄭麗文與上周砲轟韓國瑜的副主席季麟連和立院黨團總召傅崐萁等人都出席。鄭麗文表示，大家都一致同意希望能夠把這個+N寫得更具體一點，寫得更完整一點，在立法的技術上可以更加完善，避免任何可能的誤會或刻意的誤導。國民黨一定要非常負責任的，不可以空白授權，更不可能交給民進黨一張鉅額的空白支票，造就貪汙腐敗的空間。

鄭麗文致詞時先談到今天和韓國瑜院長的會面，表示上周中常會當天雖然立刻致電韓院長，還是餘波盪漾，很多人對此表達了很大的焦慮，國民黨高度的團結一致對外，內部大家都是同志，任何大小的議題都應該要坦誠地進行溝通對話，避免任何情緒化的發言，甚至於讓外界可以扭曲見縫插針。見到韓院長就跟他講說今天是負荊請罪，非常的不好意思，也非常的抱歉，造成韓院長的困擾，院長是非常大度、溫暖的，所以院長連忙說這個早就翻頁了，不足掛齒。

對於對美軍購的部分，鄭麗文說，大家很擔心憂慮好像黨團有不一樣的意見，最近吵得風風雨雨的，非常感謝民眾黨主席黃國昌，兩人進行了非常完整、巨細靡遺有關於軍購案的所有溝通，和黃主席談到幾乎午夜時間。原則上，因為上次中常會已經講過一次了，目前有拿到具體發價書的，其實也不是像大家原本所談的110億美金，到目前為止，經多方的確認，包括傅總召、黃主席、韓院長都說，目前具體的數字其實是將近3000億台幣，並非3500億，跟大家原本預期的數字的確還是有所落差的，這就是為什麼希望能夠看到發價書之後，才能夠確定數字的原因。

鄭麗文表示，馬文君和羅明才委員也都在談，最近很多的爭議，包括昨天的黃國昌主席就在講，講了很多遍，但是很多人覺得講得不夠清楚，這樣的保證不夠具體，是不是因為+N，所以引起了一些不必要的誤會，所以大家都希望能夠把這個+N寫得更具體一點，寫得更完整一點，因為這是立法的技術上面，可以更加的完善，避免任何可能的誤會或刻意的誤導，所以從頭到尾跟大家報告，不是數字的問題，是原則跟邏輯的問題。

鄭麗文說，因為民進黨繼續堅持一點二五兆，朝野之間幾乎沒有任何的共識，也沒有任何的對話基礎，一點二五兆搬上台面以來，已經過了這麼長的時間了，到目前為止還是拒絕對國會進行完整的報告跟說明，到底預算的內容是什麼，到今天為止還是看不到。所以在這個一點二五兆，只知道有對美軍購，有商購，還有對台灣軍工產業的投資，只知道大概有分這三大塊，除了現在已經收到的美國發價書的第一批對美軍購的數字跟內容之外，到目前為止，還是呈現著語焉不詳跟空白的部分，這也是為什麼多次的向全國同胞報告，一定要非常負責任的，不可以空白授權，更不可能交給民進黨一張鉅額的空白支票，最後不但可能沒有換來我們所需要的國防防衛力量，反而造就了很多貪汙腐弊的空間。