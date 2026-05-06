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賴總統：誠摯呼籲朝野共同支持政院版軍購條例

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

立法院今天將再度召開國防特別預算條例草案黨團協商，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，摯呼籲朝野各黨應以國家安全為優先，支持完整、不打折的行政院版本，讓各項建軍工作得以穩定前進，為台灣的安全與發展，奠定更堅實的基礎。

賴總統指出，行政院提出的國防特別預算條例是國防部依據整體國家戰略需求，以及國內產業發展布局，並經與美方多次討論與評估後，所提出具整體性與系統性的規畫，除軍購外，也納入商購與委製等多元途徑。

賴總統說，在商購部分，包括「AI輔助情報決策模組」，有助提升作戰決策與精準情報分析能力；可攜式無人機反制系統則可強化國軍在防禦階段的無人機反制能力，維護部隊安全與整體戰力。在委製部分，則包含中研院研發的強弓中程反彈道飛彈，用以建構分層防禦、提升整體防空攔截能力；以及銳鳶二型海搜無人機、濱海攻擊型無人機等各式無人載具，強化遠程火力的精準打擊與戰場偵蒐能力。

賴總統表示，反觀在野黨提出的版本，不論是3800億元加N，或是8000億元方案，不僅規模明顯不足，更缺乏商購與委製的完整規畫，不但會影響國防戰力的整體提升，也將衝擊包括無人機在內的國防自主研發能量。

賴總統指出，至於在野黨質疑所謂「空白授權」與「採購內容不明」，國防部已經透過兩次機密專報，以及一次全案規劃報告，向立委進行詳細說明，且條例通過後，行政院仍須依法編列特別預算，送交立法院逐案審議，接受完整監督，絕不存在任何黑箱疑慮，因此呼籲在野黨應該支持政院版軍購條例

軍購條例 國防部 賴清德

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