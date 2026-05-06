四度協商軍購 顧立雄再喊話朝野：應體認重要性並盡速審議

立法院長韓國瑜今下午針對軍購召集朝野協商，國防部長顧立雄會前受訪重申，國防部的立場是，立法院應要理解國家安全的重要性，不管是執政黨或在野黨，都應該體認到應盡速審議通過。

顧立雄說，海馬士對我方非常重要，因為具有遠程的精準火力，可以跨區支援，所以購置相當數量，對防衛作戰形成嚇阻，具有非常重大的意義。在此還是呼籲特別條例能夠盡速通過，預算能審議通過。

針對今日針對軍購進行朝野協商，顧立雄強調，國防部的立場是，立法院應要理解國家安全的重要性，不管是執政黨或在野黨，都應該體認到應盡速審議通過。對於整個強化自我防衛力量，展示我方具有防衛能力的決心。在此呼籲盡速審議，讓預算能夠進來，也能夠盡速通過。

關於M1A2戰車的重量與被質疑橋樑無法承載的問題，顧立雄說，M1A2已在進行戰備整訓，所過橋樑之處，都已經能夠承載M1A2的重量，事實不攻自破。

顧立雄說，M1A2的專用跟應有的戰術佈置，都會考慮到相關道路、橋樑的狀況。其實不只M1A2，事實上其他獲得的武器，在作戰應用、戰術布置位置上面都會考慮到台灣整體的地景。這部分應沒有問題。