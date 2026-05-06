賴總統：國防特別預算不能打折 盼朝野理性通過

總統賴清德今天表示，支持不打折的國防特別預算，就是守護國軍、保障台灣安全與民主日常；無論預算遭打3折或7折，對全年無休堅守崗位的國軍官士兵都是沉重打擊。他強調，國家安全沒有妥協空間，盼朝野秉持理性，參考專業將領意見，盡速通過行政院版國防特別預算。

總統今天在臉書發文表示，支持不打折的國防特別預算，就是守護國軍弟兄、保障熱愛的日常。無論是打3折、或打7折，對於每天在第一線、全年無休的國軍官士兵來說，都是沉重的打擊。國家安全絕無妥協的空間，這應是超越黨派的社會共識。

他並說，副總統蕭美琴已經明確指出這筆預算的必要性，而這筆預算，是由國防部專業擬定，獲得國際盟友讚揚，更有近7成民意支持，全面涵蓋了台澎金馬的長期防衛需求。

總統表示，要以實力維繫信任、要兼顧國防需求與產業升級效益、而因應AI與無人科技快速更新，更要以特別預算確保建軍計畫的穩定。

他指出，國防部已經多次透過公開說明或秘密會議，向立法院說明其他版本的窒礙難行之處。他再次誠懇、且深切的期盼，在野黨的立法委員，一定可以扛住壓力、秉持理性，參考專業將領的意見，實質審議行政院版的國防特別預算、並盡早通過。

總統表示，讓大家一起攜手同心，守護主權、也力挺台灣的子弟兵，讓台灣的產業與經濟，無後顧之憂的蓬勃發展，使台灣繼續大步邁進、走向世界。