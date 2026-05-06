副總統終於說清軍購 預算擋半年該怪誰？

賴政府自從去年底提出8年1.25兆《國防特別預算》時，遭在野黨批評僅以數頁A4紙要求大筆預算，是「空白授權」，半年來在程序委員會被擋了10次，還勞駕美國參議員跨海施壓才能付委。國防部在協商時一再宣稱「機密」，但副總統蕭美琴5日的專訪，終於可以清楚說明軍購的目的、監督機制、商購與委製的重要性，若政府能早點這樣完整的說明，軍購是不是就不會被擋這麼久？

除了沒有一開始就對民眾說明清楚之外，面對在野藍白兩黨的監督，執政黨的態度也非常的輕忽與傲慢，對於這麼大一筆軍購預算，一直缺少誠懇地、善意的、個別的溝通，以致於雙方互相叫陣、彼此意氣用事，還需要勞動美國人來介入施壓，結局必然就是尷尬而不開心。

在野批評空白授權

賴總統去年11月26日透過《華盛頓郵報》投書，宣布將推出8年4百億美元（1.25兆）的軍購案，在當時引發不少議論，被批評先訴求外人、再跟內部告知，以致藍白質疑，僅以4頁A4紙就要求1.25兆預算根本是「空白授權」，且軍購要購買的項目並不像過去F-16V、海空特別戰力等特別條例說得那麼清楚，因此幾個月來在程序委員會被擋了10次無法付委，還要求賴總統要到立法院針對軍購進行國情報告才願意放行。

直到今年2月，美國的壓力逐漸擴大下，立法院才將軍購案付委。期間美國透過AIT處長谷立言多次發言，還有美國參議員夏欣等訪問團，輪番向藍白喊話，盼國會能通過1.25兆的《國防特別預算》。立法院也在3月底將《國防特別條例》送出委員會，但經過多次朝野協商卻依舊沒有下文，顧立雄在藍委追問項目時都說「機密會議」已經講過很多次，但卻依舊無法說服藍白、緩解民眾疑慮。

關鍵技術可用商購

如今，副總統蕭美琴5日接受媒體專訪時終於說清楚了。例如針對特別預算被批評空白授權的部分，蕭美琴就說，條例只是授權，後面要買什麼還要再編預算，而且無論台美都需經過國會審查；針對在野黨想回歸常態預算的商購與委製，她也指出，反制無人機的系統非常迫切，很多可以不用政府對政府採購手續，能夠以商購方式快速買到；委製則可強化國內產業，但需要大量、長期與穩定的訂單，才能吸引外界投資。

其實，蕭副總統專訪的很多內容，國防部的官員在備詢，或是協商的時候也都零星講過，但政府在對外說明軍購時，似乎欠缺較為統整性的彙整，而且又常常將「機密」掛在嘴邊，因此人民很難了解軍購的全貌。就連國防院學者蘇紫雲接受本報專訪時，都曾呼籲政府要擴大軍購的對外釋疑，更不用說平日忙於工作、家庭的普羅大眾。

更重要的是，針對在野黨必然的監督，政府擺明打算「橫柴入灶」的姿態，不願花力氣、彎下腰，好好取得理解與諒解，只一味透過喊話與「外力」逼迫在野黨，使整件事顯得顯得粗鄵而沒誠意，讓國人與外人看朝野的笑話，是孰令致之，又孰使為之呢？

清楚說明就不會拖

如此攸關台灣國家安全的重要預算，如今才有蕭副總統較為清楚的說明，很多東西其實不用「機密」也可以用較白話的方式對外溝通。若在軍購剛推出的同時，就能一起搭配的話，也許就不用拖那麼久才付委，也不用請美方延後發價書了吧！可惜朝野之間卻如夫妻在家冷戰，竟要靠一堆外人説事。

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