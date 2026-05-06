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韓國瑜第四度召集軍購條例朝野協商 賴總統：國家安全絕無妥協空間

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴清德總統今天再次呼籲朝野，支持不打折的國防特別預算。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統今天再次呼籲朝野，支持不打折的國防特別預算。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜今天下午召集國防特別預算條例草案朝野協商，賴清德總統在臉書表示，支持不打折的國防特別預算，就是守護國軍弟兄，保障我們熱愛的日常。

賴總統指出，無論是打三折，或打七折，對於每天在第一線，全年無休的國軍官士兵來說，都是沉重打擊。國家安全絕無妥協空間，這應是超越黨派的社會共識。

副總統蕭美琴接受電視節目訪問，表達行政院版1.25兆元軍購預算的重要，賴總統說，蕭美琴已經明確指出這筆預算的必要，這筆預算是由國防部專業擬定，獲得國際盟友讚揚，更有近七成民意支持，全面涵蓋了台澎金馬的長期防衛需求。

賴總統指出，我們要以實力維繫信任，要兼顧國防需求，與產業升級效益，因應AI與無人科技快速更新，更要以特別預算確保建軍計畫的穩定。

賴總統表示，國防部多次透過公開說明或秘密會議，向立法院說明其他版本窒礙難行之處。他要再次誠懇，且深切期盼在野黨立法委員，一定可以扛住壓力，秉持理性，參考專業將領的意見，實質審議行政院版的國防特別預算，盡早通過。

賴總統說，讓我們一起攜手同心，守護主權，力挺我們的子弟兵，讓台灣的產業與經濟，無後顧之憂的蓬勃發展，使台灣繼續大步邁進，走向世界。

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