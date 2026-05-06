蕭美琴出面細談軍購 盼助益6日政黨協商

「台灣正面臨中國威脅、加上戰爭科技不斷推陳出新、需培養國家產業發展，通過1.25兆國防預算有其必要性。」副總統蕭美琴5日接受鏡電視專訪時詳細指出，1.25兆的《國防特別條例》聽起來很多，但分8年、每年每位台灣人負擔僅6千多元，而且除了對美軍購以外，商購與委製也很重要，尤其無人機攻防、無人載具的需求相當迫切。

針對6日立法院將協商1.25兆的《國防特別條例》，副總統蕭美琴5日接受專訪，難得非常仔細的說明軍購令人疑慮的各項問題，希望國人能予支持。

國際看台灣防衛決心

有關為何1.25兆的預算若有減少，會對國家安全有什麼影響？蕭美琴表示，中國的軍事投資比台灣強好幾倍，讓台灣面臨相當大的安全風險與壓力，俄羅斯入侵烏克蘭前，很多烏克蘭人並不相信俄羅斯會侵犯他們，因此不能低估威權政府想擴張的意志。

「國際社會在看台灣有沒有意願要捍衛自己的民主現狀！」蕭美琴強調， 全世界也會想：台灣安不安全？他們也會考量台灣值不值得進一步合作，還是要分散風險？所以我們要展現強烈捍衛自己的意志，不是因為美國人的要求，而是我們為了自身經濟持續的穩定、也為了台海的和平。

讓國軍快速獲好裝備

蕭美琴強調，美國自總統川普上任後，要求最親密盟友，包括日本、韓國與北約承擔更多責任，他們也陸續增加國防預算，北約國家也承諾會在2032年將國防預算增加到GDP的5%，我們也需要有明確的宣示。

她也舉例說，很多台灣人喜歡在家裡面裝鐵窗，不是因為好看或錢太多要裝，而是讓宵小強盜覺得要侵犯家戶的難度更高。

「可能有人覺得1.25兆很大，到底值不值得？」蕭美琴說，但政府目前提的是八年的特別條例，平均是一年1500多億。台灣現在有2300多萬的人民，如果平均下來，一個人平均一年6千多元，有人可能還是認為很多，但我們在面臨各式各樣的風險，要讓國軍身上能夠有最先進、更好的裝備，且這些裝備能夠立即獲得。

干擾無人機技術可商購

「除了向美國購買之外，商購跟委製也是同等重要！」蕭美琴解釋，現在有很多新興科技與新風險。例如中東與俄烏戰爭的無人機，俄羅斯用非常廉價的無人機在影響烏克蘭空域的安全，伊朗也使用更廉價的無人機在攻擊美軍以及周邊國家。所以反制無人機的系統與技術非常迫切，但這不一定要透過對美軍購的管道去獲得。

例如用電磁波或者是用干擾等其他手段，這些在商用市場上是存在的，而且可以快速獲得，不必經由複雜的政府審議機制。委製的部分，蕭美琴說，台灣有很多的傳統產業，包含工具機、精密機械，做引擎的、做馬達的、甚至做無人機上面所用的鏡頭、所用的很多零組件，甚至是國際航太工業裡面很多的零組件，也都跟台灣的工業息息相關。

技術委製發展產業

「我們要建置國際可信任的供應鏈！」蕭美琴說，委製就是如果看到國際上有什麼更超前的技術，可以跟他們進行技術的交流跟合作，但是在國內生產，這對國內的工作機會或是創造更高的工業上，尤其傳統產業領域的參與，也是一些新的機會，尤其是無人載具，如果要大量生產，一定要有大單、長單。要看得到未來，大家才願意去投資這個產線。

台美國會都會監督

但主持人問，很多聲音在質疑此次軍購是開空白支票，蕭美琴回應說，特別預算條例是授權，後面要採買的每一個項目都需要再另外編列預算，也需要經過立法院同意。更何況我們跟美方採買的也都符合他們的程序，他們也要知會國會，也一樣面對監督，這不是隨便買。

蕭美琴強調，沒有人想要進戰爭，但我們可能面臨的風險是大量載具的同步進入，不太可能用很昂貴的武器，例如說愛國者飛彈來因應，如果可以進一步用無人載具模式降低可能的傷亡風險，我們更應該快速且立即迫切地投入。

她最後總結說，我們不想要面對二戰或烏克蘭的情境，但是越不想要面對它，就愈應該要重視對自己安全的投資。

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