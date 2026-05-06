賴士葆下午軍購協商拋折衷版 軍購N就是4200億

立法院長韓國瑜下午將召集軍購朝野協商，國民黨立委賴士葆拋出折衷版，在藍營軍購版本第6條，新增「如國防部接獲美國軍購發價書，最高可再增列至新台幣8000億元」。賴士葆受訪表示，下午協商他會出席並表達「3800億加N」，這個N要講出來，N就是4200億，加起來共8000億。

賴士葆今天在立法院受訪指出，立法沒有辦法寫「N」，不知道何謂N？雖然黨版第8條指未來有第二批發價書要重新立一個條例，但現在一個條例就搞半年以上，而且國防部官員某種程度已證實美國第二批發價書可能會來，大概就是140億美金，那第一批3800億、第二批4200億，加起來就8000億。

賴士葆主張，國民黨版「3800億加N」，這個N國民黨要很負責任的對外講，N的數字要出來，否則大家看不懂。N可以從一塊錢到一兆元，甚至於更多，這樣子不通，錢給太多老百姓會不放心。他今天下午會發言，強調「讓N出現」，N就是4200億，加起來8000億。

國民黨立委邱鎮軍表示，N要說清楚講明白，因為N不能入法。他認為，賴士葆的折衷版，不論是3800億或8000億，是不衝突的，大家都是希望把事情好好解決。

國民黨立委馬文君表示，現在大家在乎的是第二份軍購書還沒來，不是金額的問題，而且兩批軍購也不一定會到8000億。美國一直變來變去，若把錢先匡起來未來反而動彈不得，如果有出現新的軍備是台灣需要的，反而沒錢可以用。事實上等第二批發價書再來編一次條例不是不可行，許多災後重建、因應疫情條例都是這樣編列的。