軍購案持續卡關 侯友宜：國家防衛靠自己 盼國民黨提出更好版本

國民黨立院黨團昨天針對軍購條例版本舉行黨團大會，但經討論後仍無共識，新北市長侯友宜表示，國家的防衛一定要靠自己，自我防衛能力提升才能夠保護台灣，國民黨應團結的面對、快速的審理，提出更好的版本，讓國家的防衛不要有空窗期。

新北市長侯友宜今天上午出席市政會議，關於國民黨對於軍購案金額仍無共識，黨主席鄭麗文主張3800億元加N的版本，媒體詢問侯友宜對此看法，侯友宜表示，國家的防衛一定要靠自己，唯有自我防衛能力提升，才能夠保護台灣，這是我從以前到現在的立場。

侯友宜說，面對軍購案除了希望快速的協商，大家共同面對以外，國民黨也應該團結的面對、快速的處理、快速的審理，提出更好的版本，全力以赴讓國家的防衛不要有空窗期。