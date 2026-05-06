快訊

價值五位數黃金被偷！警察到家看了一圈吐驚人真相：竊賊就是你養的吞金獸

搶救教師荒！台師大開第一槍 開放教程學分納入畢業學分

當俄軍開始向機器繳械：烏克蘭引爆的機器人戰爭與軍事革命

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭美琴稱1.25兆軍購換算每人年均6千元保命 綠黨團：安全底線不能打折

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨團書記長范雲，呼籲藍白在下午的協商中與2300萬人民的安全站在一起。圖／聯合報系資料照片
民進黨團書記長范雲，呼籲藍白在下午的協商中與2300萬人民的安全站在一起。圖／聯合報系資料照片

1.25兆國防預算至今仍卡關，副總統蕭美琴昨在媒體專訪時說，平均每人每年負擔約6千多元，強調是為捍衛無價生命。立法院長韓國瑜今下午將再召集朝野協商。民進黨立院黨團表示，這數字是精算後的安全底線，不能再打折，台灣在門窗被中共惡鄰破壞時，還計較一人6千元？盼下午協商能有圓滿結果。

民進黨立院黨團今上午開輿回應情記者會，針對蕭美琴6千元說，遭藍委批評計算方式有誤，民進黨團書記長范雲表示，蕭副總統將1.25兆預算分成八年，是為讓大家知道守護家園安全的重要性。就像家戶裝鐵窗、監視器是為了嚇阻，中共惡鄰已威脅到蕭副總統在捷克的人身安全，並干擾賴總統出訪權，「如果家裡遇到這種威脅，還要在計算方式上斤斤計較？」

范雲說，就連新北市長侯友宜也說，曾提過的GDP3%政策也與此方向一致，請藍白回到內容討論，藍委賴士葆的版本將預算砍至3800億＋N，忽略了「商購」與「委製」。若忽略商購，將排擠年度預算，也會影響本土無人機產業與非紅供應鏈的發展。參考烏克蘭與中東經驗，無人機對「不對稱戰役」與「國防韌性」至關重要，呼籲藍白在下午的協商中與2300萬人民的安全站在一起。

民進黨團副幹事長陳培瑜則說，藍白政黨是在模糊焦點、誤導視聽，行政院的公開資料中，從未不准逐條討論或不提供資料。根據統計，台灣無人機產業鏈已有267家廠商，形成將近3千人的就業鏈。2025年外銷預計達30億，產值來到129億，這是台灣即將成型的另一座「護國神山」。

陳培瑜點名國民黨立委江啟臣、謝衣鳳、游顥、洪孟楷、葉元之、王鴻薇、徐巧芯、羅智強、賴士葆，敢不敢對這些落在選區內的產業表態支持？國民黨犧牲8千億以外的產業鏈，繼續當「在台協力者」賣台。

民進黨團副書記長黃捷則說，捍衛安全無價，裝鐵窗與監視器是為了讓敵人覺得侵犯並不易，這6千元是精算後的安全底線，不能再打折。國民黨版裝的是沒用的鐵窗，敵人仍可輕易侵犯。

范雲補充，「台灣並非沒有經濟實力，在門窗被惡鄰破壞時還計較一人6千元？」

至於下午協商，范雲說，如果韓院長願意用更大力氣促成1.25兆預算，民進黨團樂觀其成。國民黨內部也有不同聲音，包含侯友宜、趙少康等人，顯見國民黨內部也看下不去3800億版本。

黃捷則說，韓院長即將帶團出國十幾天，下午是凝聚共識的關鍵時刻。國民黨內部壓力鍋快炸了，連藍委陳雪生都傳出若再吵就要退黨，希望下午能有圓滿結果。

蕭美琴 國防預算 范雲 民進黨團 軍購 軍購特別預算

延伸閱讀

綠：喊價式軍購不符國際實務　阻礙台灣建軍備戰

立院6日協商國防特別條例 綠盼理性審查勿政治口水

趨近賴士葆國民黨軍購整合版 民眾黨研擬第一、二批軍上限8000億版

藍黨團軍購吵不完 陳雪生開會先發難：你們再吵我就退黨

相關新聞

賴士葆下午軍購協商拋折衷版 軍購N就是4200億

立法院長韓國瑜下午將召集軍購朝野協商，國民黨立委賴士葆拋出折衷版，在藍營軍購版本第6條，新增「如國防部接獲美國軍購發價書，最高可再增列至新台幣8000億元」。賴士葆受訪表示，下午協商他會出席並表達「3

趨近賴士葆國民黨軍購整合版 民眾黨研擬第一、二批預算上限8000億版

軍購特別條例在立法院卡關，國民黨團至今無法取得共識，立法院長韓國瑜今天將四度召集協商。針對美方可能在近期公布第二批軍售項目，民眾黨團著手研擬放行預算編列的版本，內容將會包含第一批及第二批軍售項目，預算

蕭美琴稱1.25兆軍購換算每人年均6千元保命 綠黨團：安全底線不能打折

1.25兆國防預算至今仍卡關，副總統蕭美琴昨在媒體專訪時說，平均每人每年負擔約6千多元，強調是為捍衛無價生命。立法院長韓國瑜今下午將再召集朝野協商。民進黨立院黨團表示，這數字是精算後的安全底線，不能再

國民黨要看發價書才同意特別預算 顧立雄：反而是空白授權

攸關1.25兆元軍購預算的特別條例持續協商卡關，國民黨團總召傅崐萁說，黨籍立委的共識就是「一定要有美方發價書。」國防部長顧立雄今表示，若等到發價書來，等於立法院完全沒有審過條例、預算就要簽署發價書，在

軍購案持續卡關 侯友宜：國家防衛靠自己 盼國民黨提出更好版本

國民黨立院黨團昨天針對軍購條例版本舉行黨團大會，但經討論後仍無共識，新北市長侯友宜表示，國家的防衛一定要靠自己，自我防衛能力提升才能夠保護台灣，國民黨應團結的面對、快速的審理，提出更好的版本，讓國家的

從總預算到軍購陷分歧 國民黨燒出「系統漏洞」危機？

本屆立法院就任以來，大小朝野政治攻防不斷。進入2026年，立院攻防不離兩大議題，一是今年度中央政府總預算案，二是對美軍購。 針對上述兩大議題，國民黨起初立場踩得硬、底線畫得清楚，卻常因外部因素，不得不

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。