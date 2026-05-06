蕭美琴稱1.25兆軍購換算每人年均6千元保命 綠黨團：安全底線不能打折

1.25兆國防預算至今仍卡關，副總統蕭美琴昨在媒體專訪時說，平均每人每年負擔約6千多元，強調是為捍衛無價生命。立法院長韓國瑜今下午將再召集朝野協商。民進黨立院黨團表示，這數字是精算後的安全底線，不能再打折，台灣在門窗被中共惡鄰破壞時，還計較一人6千元？盼下午協商能有圓滿結果。

民進黨立院黨團今上午開輿回應情記者會，針對蕭美琴6千元說，遭藍委批評計算方式有誤，民進黨團書記長范雲表示，蕭副總統將1.25兆預算分成八年，是為讓大家知道守護家園安全的重要性。就像家戶裝鐵窗、監視器是為了嚇阻，中共惡鄰已威脅到蕭副總統在捷克的人身安全，並干擾賴總統出訪權，「如果家裡遇到這種威脅，還要在計算方式上斤斤計較？」

范雲說，就連新北市長侯友宜也說，曾提過的GDP3%政策也與此方向一致，請藍白回到內容討論，藍委賴士葆的版本將預算砍至3800億＋N，忽略了「商購」與「委製」。若忽略商購，將排擠年度預算，也會影響本土無人機產業與非紅供應鏈的發展。參考烏克蘭與中東經驗，無人機對「不對稱戰役」與「國防韌性」至關重要，呼籲藍白在下午的協商中與2300萬人民的安全站在一起。

民進黨團副幹事長陳培瑜則說，藍白政黨是在模糊焦點、誤導視聽，行政院的公開資料中，從未不准逐條討論或不提供資料。根據統計，台灣無人機產業鏈已有267家廠商，形成將近3千人的就業鏈。2025年外銷預計達30億，產值來到129億，這是台灣即將成型的另一座「護國神山」。

陳培瑜點名國民黨立委江啟臣、謝衣鳳、游顥、洪孟楷、葉元之、王鴻薇、徐巧芯、羅智強、賴士葆，敢不敢對這些落在選區內的產業表態支持？國民黨犧牲8千億以外的產業鏈，繼續當「在台協力者」賣台。

民進黨團副書記長黃捷則說，捍衛安全無價，裝鐵窗與監視器是為了讓敵人覺得侵犯並不易，這6千元是精算後的安全底線，不能再打折。國民黨版裝的是沒用的鐵窗，敵人仍可輕易侵犯。

范雲補充，「台灣並非沒有經濟實力，在門窗被惡鄰破壞時還計較一人6千元？」

至於下午協商，范雲說，如果韓院長願意用更大力氣促成1.25兆預算，民進黨團樂觀其成。國民黨內部也有不同聲音，包含侯友宜、趙少康等人，顯見國民黨內部也看下不去3800億版本。

黃捷則說，韓院長即將帶團出國十幾天，下午是凝聚共識的關鍵時刻。國民黨內部壓力鍋快炸了，連藍委陳雪生都傳出若再吵就要退黨，希望下午能有圓滿結果。