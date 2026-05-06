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趨近賴士葆國民黨軍購整合版 民眾黨研擬第一、二批預算上限8000億版

聯合報／ 記者林銘翰王小萌／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右）上周協商軍購特別條例，朝野立委未能就深水區條文取得共識。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜（右）上周協商軍購特別條例，朝野立委未能就深水區條文取得共識。圖／聯合報系資料照片

軍購特別條例在立法院卡關，國民黨團至今無法取得共識，立法院長韓國瑜今天將四度召集協商。針對美方可能在近期公布第二批軍售項目，民眾黨團著手研擬放行預算編列的版本，內容將會包含第一批及第二批軍售項目，預算上限加總約為8000億元。

立法院外交及國防委員會、財政委員會聯席會議4月初審通過軍購特別條例，朝野立委未能就深水區條文取得共識，韓國瑜今天將為此四度召集黨團協商。有別於國民黨主席鄭麗文、立法院黨團總召傅崐萁力推「3800億元+Ｎ」版本，傳出多數國民黨立委支持匡列8000億元。

民眾黨團人士表示，由於國民黨團態度尚未明朗，民眾黨團會先備妥兩個版本，包括只有第一批軍售的4000億元版本，還有加上第二批軍售的8000億元版本，當前問題在於朝野態度，民進黨依然鐵板一塊「一定要1.25兆元」，民眾黨團不可能接受，因為完全不合理。

據了解，民眾黨團預計將自家軍購特別條例修正為「包含第一批及第二幾軍售項目」，其中第一批軍售項目將調降至2700億元左右。黨內人士指出，民眾黨團原本匡列4000億元，包含國防部公告的軍購項目大約3200億元，再加上民眾黨團額外匡列給國防部運用的800億元。

該人士說，國防部公告資訊與發價書有所落差，光是M109A7自走砲就相差500億元左右，民眾黨團因此決定扣除此筆金額，另外也不再額外編列800億元，最終調整金額為2700億元。至於第二批軍售部分，民眾黨團預計在自家軍購特別條例增訂「發價書來就會通過」相關條文。

針對黨團協商狀況，民眾黨團並未預設立場，靜觀國民黨團最終態度，文字是否微調也尚待討論。黨內人士表示，民眾黨團仍將堅持自家版本，儘管國民黨團尚未形成共識，但是整體方向差異不大，反觀民進黨團態度鐵板一塊，才是本次協商主要僵局所在。

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