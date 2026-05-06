快訊

才剛加重前第一夫人金建希刑期！南韓法官深夜陳屍法院大樓 遺書內容曝光

警員派出所偷拍主管未成年女兒如廁…辯不知年紀 二審加重判刑

iPhone 20周年紀念款放大招！傳採四曲面螢幕實現「無邊框」手機

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨要看發價書才同意特別預算 顧立雄：反而是空白授權

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部長顧立雄。圖／報系資料照片
國防部長顧立雄。圖／報系資料照片

攸關1.25兆元軍購預算的特別條例持續協商卡關，國民黨團總召傅崐萁說，黨籍立委的共識就是「一定要有美方發價書。」國防部長顧立雄今表示，若等到發價書來，等於立法院完全沒有審過條例、預算就要簽署發價書，在他看來反而是一種空白授權。

軍購特別條例歷經多次協商仍舊卡關，國民黨內對於預算金額仍無共識，不過總召傅崐萁說，黨籍立委各種版本的共識就是「一定要有美方發價書。」

顧立雄今赴立法院外交國防委員會進行業務報告，他指出，台美雙方經過兩年的磋商，美方也提供正式的文件說明供售意願，包括交易的期程、案項、金額都做出說明。過去我方編列預算都是獲得美方供售意願後，就會排入預算讓立院審查。若在審查後還沒有知會國會就列為機密預算，若已知會國會就轉為公開預算，這是依照計畫預算的概念，讓立委先行審查。

但若等到發價書來，等於完全沒有條例、預算，且發價書的簽署時間相當短，一般而言僅45天左右，等於立院沒有時間審查計畫、預算實際項目，看到發價書一來就要簽署，在他看來反而是一種空白授權。

顧立雄進一步指出，如果等到發價書來，簽署的日程相當短，先前海馬士火箭就已發生過，國防部根本還沒獲得預算，依照立院決議就不能簽發價書，否則就要每次都要取得特別授權來簽署。

他強調，特別條例和特別預算都已做過詳細的機密專報，絕對沒有空白授權，反而是一看到發價書，就叫國防部在還沒審過預算的情況下趕快去簽署，他感覺這好像這才是空白授權。

軍購 顧立雄 傅崐萁 國民黨團 美方 發價書

延伸閱讀

團結為先 藍委最大共識軍購要有發價書

觀察站／藍軍「一團心結」 執政黨樂看笑話

綠：喊價式軍購不符國際實務　阻礙台灣建軍備戰

藍黨團軍購吵不完 陳雪生開會先發難：你們再吵我就退黨

相關新聞

國民黨要看發價書才同意特別預算 顧立雄：反而是空白授權

攸關1.25兆元軍購預算的特別條例持續協商卡關，國民黨團總召傅崐萁說，黨籍立委的共識就是「一定要有美方發價書。」國防部長顧立雄今表示，若等到發價書來，等於立法院完全沒有審過條例、預算就要簽署發價書，在

趨近賴士葆國民黨軍購整合版 民眾黨研擬第一、二批軍上限8000億版

軍購特別條例在立法院卡關，國民黨團至今無法取得共識，立法院長韓國瑜今天將四度召集協商。針對美方可能在近期公布第二批軍售項目，民眾黨團著手研擬放行預算編列的版本，內容將會包含第一批及第二批軍售項目，預算

從總預算到軍購陷分歧 國民黨燒出「系統漏洞」危機？

本屆立法院就任以來，大小朝野政治攻防不斷。進入2026年，立院攻防不離兩大議題，一是今年度中央政府總預算案，二是對美軍購。 針對上述兩大議題，國民黨起初立場踩得硬、底線畫得清楚，卻常因外部因素，不得不

團結為先 藍委最大共識軍購要有發價書

立法院長韓國瑜今天將第四度召集朝野協商討論軍購特別條例草案，國民黨立院黨團昨上午開黨團大會凝聚共識，會中立委徐巧芯、羅廷瑋紛紛喊不要表決，立委陳雪生則撂話「不要再吵，再吵我就退黨」，立委賴士葆提出整合

觀察站／藍軍「一團心結」 執政黨樂看笑話

國民黨為了軍購案，黨版派「三千八百億元＋Ｎ」與加碼派「八千億元」近日上演茶壺風暴。雙方人馬上周開始隔空喊話、互相拉票，但是，細究兩邊主張，核心精神都是有美國軍購發價書，才可以編列預算，卻為了顏面，爭得

【即時短評】藍營是「黨團自主」？還是「黨中有黨」？

國民黨「看似」又吵起來了！是包裹在「黨團自主」外衣下的軍購案數字之爭，更是路線大戰的高調對決。是黨版的「3800億+N」？還是某些人支持的8000億？看似技術性問題，實則老毛病復發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。