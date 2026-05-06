國民黨要看發價書才同意特別預算 顧立雄：反而是空白授權

攸關1.25兆元軍購預算的特別條例持續協商卡關，國民黨團總召傅崐萁說，黨籍立委的共識就是「一定要有美方發價書。」國防部長顧立雄今表示，若等到發價書來，等於立法院完全沒有審過條例、預算就要簽署發價書，在他看來反而是一種空白授權。

軍購特別條例歷經多次協商仍舊卡關，國民黨內對於預算金額仍無共識，不過總召傅崐萁說，黨籍立委各種版本的共識就是「一定要有美方發價書。」

顧立雄今赴立法院外交國防委員會進行業務報告，他指出，台美雙方經過兩年的磋商，美方也提供正式的文件說明供售意願，包括交易的期程、案項、金額都做出說明。過去我方編列預算都是獲得美方供售意願後，就會排入預算讓立院審查。若在審查後還沒有知會國會就列為機密預算，若已知會國會就轉為公開預算，這是依照計畫預算的概念，讓立委先行審查。

但若等到發價書來，等於完全沒有條例、預算，且發價書的簽署時間相當短，一般而言僅45天左右，等於立院沒有時間審查計畫、預算實際項目，看到發價書一來就要簽署，在他看來反而是一種空白授權。

顧立雄進一步指出，如果等到發價書來，簽署的日程相當短，先前海馬士火箭就已發生過，國防部根本還沒獲得預算，依照立院決議就不能簽發價書，否則就要每次都要取得特別授權來簽署。

他強調，特別條例和特別預算都已做過詳細的機密專報，絕對沒有空白授權，反而是一看到發價書，就叫國防部在還沒審過預算的情況下趕快去簽署，他感覺這好像這才是空白授權。