觀察站／藍軍「一團心結」 執政黨樂看笑話

國民黨為了軍購案，黨版派「三千八百億元＋Ｎ」與加碼派「八千億元」近日上演茶壺風暴。雙方人馬上周開始隔空喊話、互相拉票，但是，細究兩邊主張，核心精神都是有美國軍購發價書，才可以編列預算，卻為了顏面，爭得面紅耳赤，讓執政黨樂得看笑話。

賴政府大舉編列一點二五兆軍購案後，由於法條未正面表列採購武器內容，在野黨紛紛自提版本，以避免空白授權。但草案的主張，卻觸動了藍營內部路線之爭。

國民黨中央研擬的黨版派「三千八百億元＋Ｎ」，是根據美國目前已有的軍購發價書一一一億美元編列，並主張其餘商購、委製等，回歸國防部年度預算，目的就是為了防止拉法葉艦案重演，以看緊納稅人荷包。只是，三千八百億元與行政院版一點二五兆元，數字相差太遠，被貼上反美標籤，也引起美方不悅。

藍營山頭如台中市長盧秀燕、國民黨前主席朱立倫、「戰鬥藍」領袖趙少康等人憂心重創藍營選情，不斷隔空喊話，主張軍購應該先匡列八千億元。然而，藍營山頭未實際握有黨權，只靠聲量，並不容易翻盤。

但無論「三千八百億元＋Ｎ」或「八千億元」，其實殊途同歸，都是有發價書才給錢。「八千億元」版本先匡預算，也較接近一點二五兆元，免於被綠營操作「反美」或「抗中保台牌」，但若國防部預算大灌水，藍營欲刪預算，也必須端出更多論述迎戰；至於「三千八百億元＋Ｎ」，儘管站穩源頭把關、嚴審立場，卻容易被對手抓住偏低的軍購數字作文章，動輒被扣上紅帽，確實也讓選將較難說明，苦於接招。

國民黨內不會不明白雙方主張各有理由，大可以先關起門來喬出一個折衷版本，但因為主事者溝通無方，雙方互不相讓，「黨魁意志」強碰「黨團自主」，本該團結監督軍購預算，反而變成「黨內互打」。

對於國民黨內部擺不平，最樂的，恐怕是隔山觀虎鬥的民進黨政府，因為還未花一毛軍購預算，就讓最大在野黨自亂陣腳，黨內要角「一團心結」全攤在國人眼前。而被弱化的在野黨，又如何強力把關軍購預算呢？