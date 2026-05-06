團結為先 藍委最大共識軍購要有發價書

立法院長韓國瑜今天將第四度召集朝野協商討論軍購特別條例草案，國民黨立院黨團昨上午開黨團大會凝聚共識，會中立委徐巧芯、羅廷瑋紛紛喊不要表決，立委陳雪生則撂話「不要再吵，再吵我就退黨」，立委賴士葆提出整合版「如有發價書，軍購以八千億元為上限」，會議共四十分鐘，最後暫無共識。

國民黨團總召傅崐萁會後表示，藍營各種版本最大共識就是一定要有「發價書」。他強調，「金額從頭到尾就不是問題，我們的共識就是要有美國政府的發價書」，目前看到的發價書只有一一一億美元，其中廿一億美元的品項已經編在年度預算裡面，只剩九十億美元、約三千億元台幣部分是特別預算。

昨天國民黨團大會中，再度討論黨版「三千八百億元＋Ｎ」與加碼派主張的「八千億元」方案。據了解，會議氣氛緩和，徐巧芯指出，國民黨團現在要團結、不要表決；羅廷瑋也說，先不要表決，「大家放下既有立場，只有團結才能尋求軍購案的解決方案」。

據轉述，陳雪生在會中呼籲團結，並指為什麼要替賴政府扛責，更撂話指「不要再吵，再吵我就退黨，這樣馬祖（指選民）都跑光光了」。立委李彥秀也語重心長說，「軍購議題誰來扛？誰來負責？是不是應該讓黨團自主決定」。

賴士葆則表示，國民黨秘書長李乾龍打電話溝通稱「三千八百億元＋Ｎ」就是「八千億元」，如果大家都同意的話，其實在版本增加「如國防部接獲美國軍購發價書，最高只能增至八千億元」的文字即可解套，這樣法條同時有三千八百億元與八千億元；據轉述，國民黨立委邱鎮軍等人支持，盼有圓滿做法。

對於賴士葆提出整合版文字，國民黨文傳會主委尹乃菁表示，立委若有任何意見或提出修正動議，由傅崐萁協調意見，黨中央會尊重黨團的最後決定，這就是尊重黨團自主。

藍營高層指出，「三千八百億元加Ｎ」的「Ｎ」就是發價書，只要有發價書、有防衛作戰需要的武器項目及金額，加上建案程序，國民黨都支持，這也是立委共識，大家的立場已經漸趨收攏，相信近日內就會有圓滿結局。

蕭美琴 以裝鐵窗喻軍購

記者周佑政／台北報導

行政院版軍購特別條例草案在立院卡關，副總統蕭美琴昨接受鏡電視專訪表示，預算一點二五兆元，分八年編列，分配到每位國民，平均每人每年負擔六千多元，有人認為一年花六千多元嫌太貴，但對很多人來講，生命是無價的。

蕭美琴表示，中國軍事投資以倍數增長，根據國際智庫統計，台灣在東亞地區中，是國防支出最低的國家；國防預算增加並非台灣獨有議題，日本、南韓，乃至北約、中東國家皆然。

外界對一點二五兆元軍購預算有質疑，蕭美琴表示，裝鐵窗不是因為錢多，而是為了讓侵入者的難度更高，「有些人覺得裝鐵窗不夠，還要裝保全、裝監視器，甚至用ＡＩ自動通報。」她強調，這不是一張空白支票，生命是無價的，「我們要投入一個強而有力的國家安全，就是要避免戰爭」。