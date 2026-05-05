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【即時短評】藍營是「黨團自主」？還是「黨中有黨」？

聯合報／ 記者／曹鈞皓
國民黨立院黨團為軍購案有不同意見，是挺黨版的「3800億+N」？還是某些人支持的8000億？也考驗黨團的團結與自主兩難。（中央社）
國民黨立院黨團為軍購案有不同意見，是挺黨版的「3800億+N」？還是某些人支持的8000億？也考驗黨團的團結與自主兩難。（中央社）

國民黨「看似」又吵起來了！是包裹在「黨團自主」外衣下的軍購案數字之爭，更是路線大戰的高調對決。是黨版的「3800億+N」？還是某些人支持的8000億？看似技術性問題，實則老毛病復發。

有人指責黨中央干預立法院黨團、破壞「黨團自主」；這頂帽子雖戴得理直氣壯，卻未必站得住腳。所謂的「黨團自主」，從來不是什麼民主憲政原則，而是國民黨內特定時期的產物。回想當年洪秀柱上任黨主席，其路線卻引發黨內疑慮，立法院黨團在特定勢力的運作下，刻意與黨中央拉開距離，遂以「總召制」取代政策會執行長制至今。以「自主」之名，行的是「自保」之實；那只是一種權力再平衡，而非什麼高尚的價值宣言。

一旦權宜手段被視為理所當然，只要拿「黨團自主」當擋箭牌，任何不同調就都可合理化，政黨的共同理念和立場也就無從談起。今天軍購案可以各說各話，明天遇到其他重大政策，是否也「一人一把號、各吹各的調」？若答案是肯定的，那國民黨還剩下多少「黨」的樣子？

一個因理想而結合的政黨，發揮功能靠的是整合而不是放任；可以辯論但不能沒有結論，可以多元卻不能沒有紀律。特別是在野黨，更需要清楚的主張與一致的聲音，否則監督政府只會流於口號，制衡也將失去力道。若外界連國民黨到底支持多少軍購預算都霧裡看花，又如何期待選民信任這盤散沙？

「黨團自主」若無限上綱、沒有界限，其實不過是以美麗修辭包裝的各自為政。名義上是為了尊重國會、尊重「具有民意基礎」的立委，實質上著眼的卻是派系角力、各擁山頭。派系政治一向給人負面觀感，但至少還存在某種內部秩序；如今藍營內部同床異夢，卻披上「制度」外衣來遮掩貌合神離，黨內整合協調機制都要瓦解，還談什麼團結？

當然，黨中央也不能自外於檢討；若路線無法說服立法院黨團、決策缺乏充分溝通，自然難以形成共識，更不意味著放棄整合責任即可乾綱獨斷、粉飾太平。一個政黨之所以需要「中央」，不就是為了在多元論辯與意見中，找出一條對外一致的路？

「黨團自主」其實不是問題，但若成為各行其是的理由，甚至成為對抗黨中央的工具，就不再是個義正詞嚴的制度設計。若長此以往，國民黨面對的將不只是路線歧見，而是土崩瓦解的危機。

軍購案只是引信，太多的考驗還在後頭。國民黨若「黨中有黨」、連「誰說了算」都始終是個問題，又如何說服選民「一盤散沙可以執政」？若黨內從上到下，人人一心只想著「自主」，那這個「黨」也就名存實亡。總是先被自己打垮的國民黨，還需要對手嗎？

立法院 國民黨 洪秀柱

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