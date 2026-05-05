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綠：喊價式軍購不符國際實務 阻礙台灣建軍備戰

中央社／ 台北5日電
民進黨新媒體中心主任阮俊達。記者黃義書／攝影
民進黨新媒體中心主任阮俊達。記者黃義書／攝影

國民黨主席鄭麗文日前再次宣示國防特別條例黨版就是新台幣3800億元+N，台灣國防研究倡議共同創辦人馮艾立與民進黨新媒體中心主任阮俊達今天在直播節目「午青LIVE」共同示警，此種「喊價式」邏輯不符國際軍購實務，將嚴重阻礙台灣建軍備戰。

立法院長韓國瑜6日將再度召集朝野協商，研商國防特別條例草案，國民黨內部仍未對匡列金額達成共識，目前國民黨中央堅持3800億元+N，但部分藍委支持匡列8000億元。

民進黨發布新聞稿，阮俊達指出，鄭麗文所謂的「N」缺乏法律實質承諾。台美軍購歷經嚴謹的詢價與評估，美方核發「發價書（LOA）」後，台灣須於期限內支付訂金。若採「3800億+N」模糊編列，政府恐因缺乏撥款依據，導致採購案在截止前告吹。如「海馬士（HIMARS）」等美軍現役裝備全球搶手，若依在野黨主張「拿到發價書才立法編預算」，台灣絕對會被他國插隊。

馮艾立強調，建軍備戰是與時間競賽，國民黨版「3800億+N」將形成巨大阻力。國際軍貿並無「延期支付」慣例，若台灣預算不明、防衛決心動搖，勢必損及台美互信。

此外，針對藍白主張將其歸入一般預算，馮艾立強調，現行「8年1.25兆」計畫是長期洽談成果，透過長期訂單不僅能降低單價，更能確保國產無人機等產業鏈的後勤韌性。

阮俊達說，國防支出應回歸實際需求，呼籲國民黨團做出正確決定，讓明日韓國瑜召集的第4次協商順利過關，切莫延宕強化台灣國防的契機。

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