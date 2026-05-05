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藍黨團軍購吵不完 陳雪生開會先發難：你們再吵我就退黨
國民黨內針對軍購尚待凝聚共識，國民黨立法院黨團今早召開黨團大會，觸及軍購議題。不過，在會議開始時，門尚未關閉，國民黨立委陳雪生說，「你們再吵我就退（黨）」。陳雪生受訪，表示他主張團結，「不團結就趕出去」。
由於軍購共識還未凝聚，仍在預算規模「3800億+N」或8000億元之間討論。國民黨團今早召開大會，國民黨團總召傅崐萁開門走進去會議室時，陳雪生正好對藍委們詢問，是「3800億還8000億？」陳雪生更說，「你們再吵我就退（黨）了，如果我一個退了，全馬祖退了！」有藍委出聲提醒，會議室的門沒關。
陳雪生接受本報採訪，他說，他只有講國民黨要團結，「不團結就趕出去」。就軍購他沒有主張，他只有主張要團結。
陳雪生說，國民黨內的家務事，大家門關起來在裡面聊，兄弟姐妹在裡面聊，怎麼聊都可以，跟外面沒有關係。黨團做了決定，那就跟黨中央協商、配合，就好了。不可以有個人的意見，他沒有個人的意見，他也不同意表決。
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