談軍購與川習會 蕭美琴：台灣避免成為棋子 要建構自己的實力

行政院版1.25兆元軍購特別條例在立法院卡關，副總統蕭美琴今接受鏡電視專訪時表示，預算1.25兆，分八年編列，每人平均大約是6000多元，有人認為一年花6000多元嫌太貴，但對很多人來講，生命是無價的。針對即將登場的「川習會」是否憂心台灣成為「棋子」，蕭美琴說，避免台灣成為棋子，台灣就是要建構自己的實力。

蕭美琴接受鏡電視專訪，在節目播出前披露的內容中，蕭指出，中國的軍事投資以倍數增長中，相比之下，根據國際智庫統計，台灣在東亞地區中，是國防支出最低的國家，儘管台灣面積相對小，但面對的安全風險與壓力非常大。國防預算增加並非台灣獨有議題，日本、南韓乃至北約、中東國家皆然。

蕭美琴說，不能低估威權政府想要擴張領土的意志，俄羅斯入侵烏克蘭之前，烏克蘭人也不相信俄羅斯會進犯。蕭美琴也提到「灰色地帶」的挑戰與衝突，她去年出訪歐洲時，布魯塞爾機場因無人機侵擾而短暫關閉，或許與她到訪無關，但不諱言，這種「灰色地帶」的侵擾手段已悄然現蹤全球。中國想併吞台灣之心昭然若揭，國際社會都在看台灣自己有沒有捍衛自由民主現狀的決心。

外界對1.25兆元軍購預算有質疑，蕭美琴說，裝鐵窗不是因為錢多，而是為了讓侵入者的難度更高，「有些人覺得裝鐵窗不夠，還要裝保全、裝監視器，甚至用AI自動通報。」

蕭美琴細數軍購（外購）、商購（科技）與委製（國造）三大途徑，構築成多層次的「嚇阻力」，強調這不只是買武器，更是將台灣的精密機械實力與全球可信賴供應鏈深度掛鉤。她說，「有人認為1,25兆到底值不值得？我們以八年來講，預算1.25兆，分八年編列，每人平均大約是6000多元，有人認為一年花6000多元嫌太貴，但對很多人來講，生命是無價的。」

蕭美琴強調，這不是一張空白支票，生命是無價的，我們要投入一個強而有力的國家安全，就是要避免戰爭。

「川習會」將登場，主持人廖芳潔問，外界擔憂台灣是否會成為大國博弈下的棋子？蕭美琴說，川普總統不希望看到台海衝突，「和平是靠實力的！」她以「秦滅六國」為鑑，避免台灣成為棋子，台灣就是要建構自己的實力，「不能讓川普或其它國家認為，我們放棄了自己，這就是軍購這時候必須要過的迫切及必要性。」