快訊

影／謝國樑B型流感未癒北榮住院 議長童子瑋：明起定期會延會

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

中職／邦力多因突發狀況煩心提出離隊 悍將同意並祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

立院6日協商國防特別條例 綠盼理性審查勿政治口水

中央社／ 台北5日電

立法院長韓國瑜6日將再度召集朝野協商國防特別條例草案。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，國防戰力的提升不是只有對美軍購，行政院8年1.25兆元版本是整體國防防護網概念，期待在野黨理性審查，不要政治口水。

國民黨中央主張軍購「3800億元+N」，部分黨籍立委支持匡列8000億元，國民黨團上午開會，繼續討論。

莊瑞雄、黨團書記長范雲在立法院召開輿情回應記者會。莊瑞雄說，不管是3800億元還是8000億元，都是假議題。國防部這2年多來跟美方研議、盤點軍購及防護，如何才能達到整體台灣國防安全，國防部所提的版本是整個國防防護網的概念。

莊瑞雄表示，期待6日朝野協商理性討論，也請大家思考，難道不需要國防自主、台美合作，難道「只買武器卻不需要眼睛、大腦」。這次的國防戰力提升不是只有對美軍購，還有台美合作跟委製等部分，希望協商時在野黨清楚說明到底哪些東西不重要，不要充滿政治口水。

另外，媒體詢問，藍綠攻防北市鼠患議題，還有人說「南鼠北送」。莊瑞雄說，沒聽過「南鼠會北送」，根本胡扯，此議題不須過度政治攻防，重點是台北市民對市長的期待，希望台北市長蔣萬安把事情做好。

民進黨台北市立委吳沛憶也在臉書呼籲北市府盡速做3件事，包括公布鼠患數據、公開投藥位置以及有鼠餌盒才投藥。鼠患監測不能靠市民自力救濟，北市府應提供官方統計，公布每日變化，讓民眾掌握情況。

民進黨 國民黨 國防特別條例 軍購 軍購特別預算

延伸閱讀

北市鼠患議題 綠營批慢半拍、藍稱成選舉工具

軍購堅持「3800億＋N」鄭麗文：有壓力就把鍋甩給我

立院6日協商國防特別條例　綠籲支持政院1.25兆版本

國防條例朝野協商　綠籲藍白謹慎面對國家安全

相關新聞

藍黨團軍購吵不完 陳雪生開會先發難：你們再吵我就退黨

國民黨內針對軍購尚待凝聚共識，國民黨立法院黨團今早召開黨團大會，觸及軍購議題。不過，在會議開始時，門尚未關閉，國民黨立委陳雪生說，「你們再吵我就退（黨）」。陳雪生受訪，表示他主張團結，「不團結就趕出去

【即時短評】藍營是「黨團自主」？還是「黨中有黨」？

國民黨「看似」又吵起來了！是包裹在「黨團自主」外衣下的軍購案數字之爭，更是路線大戰的高調對決。是黨版的「3800億+N」？還是某些人支持的8000億？看似技術性問題，實則老毛病復發。

談軍購與川習會 蕭美琴：台灣避免成為棋子 要建構自己的實力

行政院版1.25兆元軍購特別條例在立法院卡關，副總統蕭美琴今接受鏡電視專訪時表示，預算1.25兆，分八年編列，每人平均大約是6000多元，有人認為一年花6000多元嫌太貴，但對很多人來講，生命是無價的

鄭麗文稱要選的都支持3800億＋N 柯志恩：認知有點誤差

國民黨軍購特別條列版本尚未定案，國民黨主席鄭麗文昨稱，要參選縣市長候選人和立委多數都是支持3800億＋N。對此，國民黨立委、高雄市長候選人柯志恩今在黨團大會後，「跟我們的認知有點誤差」，並透露軍購或許

民眾黨團：軍購條例條文動態調整 希望有明確數字再編列預算

軍購特別條例持續卡關，民眾黨立法院黨團副總召王安祥今天說，民眾黨團支持對美軍購，過去早已提出自家版本，目前部分項目有所調整，因此可能還會進行調整，然而軍購議題目前還停留在法律案，希望等到有明確數字再來

軍購版本藍營黨團大會仍無結論 傅崐萁：共識就是要有發價書

國民黨軍購特別條列版本持續在3800億+N與8000億元拉扯，國民黨團今日再召開黨團大會，約討論40分鐘後散會。國民黨團總召傅崐萁會後表示，不是金額問題，「我們的共識就是要發價書，要美國政府的發價書。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。