立院6日協商國防特別條例 綠盼理性審查勿政治口水

立法院長韓國瑜6日將再度召集朝野協商國防特別條例草案。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，國防戰力的提升不是只有對美軍購，行政院8年1.25兆元版本是整體國防防護網概念，期待在野黨理性審查，不要政治口水。

國民黨中央主張軍購「3800億元+N」，部分黨籍立委支持匡列8000億元，國民黨團上午開會，繼續討論。

莊瑞雄、黨團書記長范雲在立法院召開輿情回應記者會。莊瑞雄說，不管是3800億元還是8000億元，都是假議題。國防部這2年多來跟美方研議、盤點軍購及防護，如何才能達到整體台灣國防安全，國防部所提的版本是整個國防防護網的概念。

莊瑞雄表示，期待6日朝野協商理性討論，也請大家思考，難道不需要國防自主、台美合作，難道「只買武器卻不需要眼睛、大腦」。這次的國防戰力提升不是只有對美軍購，還有台美合作跟委製等部分，希望協商時在野黨清楚說明到底哪些東西不重要，不要充滿政治口水。

另外，媒體詢問，藍綠攻防北市鼠患議題，還有人說「南鼠北送」。莊瑞雄說，沒聽過「南鼠會北送」，根本胡扯，此議題不須過度政治攻防，重點是台北市民對市長的期待，希望台北市長蔣萬安把事情做好。

民進黨台北市立委吳沛憶也在臉書呼籲北市府盡速做3件事，包括公布鼠患數據、公開投藥位置以及有鼠餌盒才投藥。鼠患監測不能靠市民自力救濟，北市府應提供官方統計，公布每日變化，讓民眾掌握情況。