鄭麗文稱要選的都支持3800億＋N 柯志恩：認知有點誤差

國民黨軍購特別條列版本尚未定案，國民黨主席鄭麗文昨稱，要參選縣市長候選人和立委多數都是支持3800億＋N。對此，國民黨立委、高雄市長候選人柯志恩今在黨團大會後，「跟我們的認知有點誤差」，並透露軍購或許會有新的修正案出現。

柯志恩今在黨團大會後，被問及軍購3800億＋N是否代表黨團名存實亡？她說，今天還有一個新的版本，到時候會有一個公開的說法，目前還在討論當中，而賴士葆提到談他的想法，或許會有新的修正案會出現，大家拭目以待。

媒體追問，鄭麗文昨稱，要參選縣市長候選人和立委多數都是支持3800億＋N。柯志恩回應，「跟我們的認知有點誤差」。

另外軍購案是否在「川習會」後才會確定？國民黨立委馬文君說，她現在不曉得，希望有共識，這筆軍購案金額較高、期程也很長，而且所有取得的武器裝備都是老舊或不到位的，甚至要花超過10年的時間才能拿到，這次編列的預算大概也會拖10年，要思考到底要面對什麼樣的戰場環境，不是金額問題。

馬文君舉例，我方取得地表最強戰車的M1A2T戰車已經10年，最後一批今年剛到，可是現在才有立委發現，國防部用機密包裝，戰車全部到位才發現沒有戰場指揮官系統，以及太重、太大問題，為什麼這一段時間長達10年都沒有發現；而1.25兆元所取得的武器裝備，是比金額更重要的考量方向。

至於軍購案在川習會後通過，是否影響美台關係？馬文君表示，她認為美台關係不會在「川習會」受到影響，川普、美國會在乎的是美方整體利益，他們在整體利益考量下會做什麼樣的犧牲，甚至台灣是否會被拿出來當作籌碼，可能才是他們的唯一考量，不是「川習會」後美台關係就會有影響，美中台三方互動的方向都要考量。