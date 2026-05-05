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民眾黨團：軍購條例條文動態調整 希望有明確數字再編列預算

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團副總召王安祥。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團副總召王安祥。圖／聯合報系資料照片

軍購特別條例持續卡關，民眾黨立法院黨團副總召王安祥今天說，民眾黨團支持對美軍購，過去早已提出自家版本，目前部分項目有所調整，因此可能還會進行調整，然而軍購議題目前還停留在法律案，希望等到有明確數字再來編列預算。

立法院外交及國防委員會、財政委員會聯席會議4月初審通過軍購特別條例，朝野立委未能就深水區條文取得共識，立法院長韓國瑜明天將為此第四度召集黨團協商。民眾黨團人士表示，由於國民黨團態度尚未明朗，民眾黨團會先備妥兩個版本，包括只有第一批軍售的4000億元版本，還有加上第二批軍售的8000億元版本。

針對軍購特別條例卡關，王安祥今天在立法院受訪時表示，民眾黨團支持對美軍購，過去早已提出自家版本，當時主要基於比較確定的項目與金額，然而時至今日部分項目已經有所調整，「民眾黨團支持軍購的部分，可能會做調整，不過軍購部分都會同意。」

王安祥說，軍購特別條例仍處在法律案，希望看到比較確定的發價書等，民眾黨團原則上支持對美軍購，但是也必須嚴格審核、看緊人民的荷包。

至於軍購特別條例預算上限，王安祥說明，因為金額一直在變動，從一開始國防部提出來，再到發價書、決標金額都有部分差異，民眾黨團將會進行動態調整，不過原則上同意對美軍購，希望有明確數字再來編列預算。

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