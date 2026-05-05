軍購版本藍營黨團大會仍無結論 傅崐萁：共識就是要有發價書

國民黨軍購特別條列版本持續在3800億+N與8000億元拉扯，國民黨團今日再召開黨團大會，約討論40分鐘後散會。國民黨團總召傅崐萁會後表示，不是金額問題，「我們的共識就是要發價書，要美國政府的發價書。」

傅崐萁今在黨團大會後受訪，被問及3800億+N是否等於8000億元，他說，國民黨是一個民主的政黨，大家對國防、台灣安全，都是全力支持，對於各式各樣的版本還在討論當中。他表示，最重要是如何守護台灣，有先進的武器能進入台灣，並把防弊問題做好，是大家共同在商議的問題，而不是金額問題，只要能夠好好地保護台灣，大家都願意支持國防、守護中華民國。

傅崐萁說，各種版本最大共識就是一定要有「發價書」，來自於美國的軍購，要美國政府、美國總統同意，賣到台灣的武器，後續維修等等，不像商業買賣後面有很多弊端叢生。民進黨所提出的是8年1.25兆元，預算用特別條例，代表非常緊急，國民黨之前是要求在3年內完成，但是民進黨卻提出要8年，到底是8年後還是8年內武器會到？國防部都沒有跟大家講清楚。

傅崐萁認為，既然是8年的話，是不是編在年度預算裡面就可以了，不需要用這麼緊急、迫切的預算。他強調，「金額從頭到尾就不是問題，我們的共識就是要發價書，要美國政府的發價書。」目前看到的發價書只有111億美金，111億美金中有21億美金的品項已經編在年度預算裡面，大概只有90億美金、約三千億元台幣部分是特別預算。