國民黨團大會提軍購折衷版 賴士葆：最多匡到8000億不表決是共識

國民黨立法院黨團上午舉行黨團大會，國民黨立委賴士葆表示，國民黨副主席李乾龍親自致電，二人溝通後，他提出折衷版本，「3800億+N就是8000億」；第一波軍售發價書來，匡列3800億元，只要有第二波發價書來，就增加預算，最多到8000億元，黨團大家共識是，不要對立，不要表決。

根據國民黨團版本軍購條例草案第六條，國防部依本條例支應強化國防及對美軍事採購所需經費以新台幣3800億元為限。

賴士葆說，李乾龍致電，不希望看到黨團分裂，所以今天不會表決。他提出折衷的方案，這是昨天他跟李乾龍溝通的結果。李乾龍告訴他，3800億+N就是8000億。他修改第六條，第六條是要3800億，再加一個，只要有發價書來，因為第一階段發價書來，編了3800億，只要有第二波的發價書來，就增加預算，最多到8000億。喜歡看3800億的就看3800億，喜歡看8000億的就看8000億，兩個都看到了。他這樣一講，大家很高興。

對於國民黨主席鄭麗文認為支持軍購8000億的是少數，賴士葆提出這個修正是打臉鄭麗文，賴士葆說，他不是打臉，他是講實話，支持8000億的怎麼會是少數，4月29日開會，有講話的，絕大多數是支持8000億，當然沒有講話的，可能支持3800億。一定有人傳話給鄭麗文，傳話的可能沒有把真實狀況跟鄭講，或把沒有表態的加一加，都歸為支持3800億的。

賴士葆說，參選高雄市長的立委柯志恩，參選雲林縣長的立委張嘉郡就是最好的例子，要選舉了，很多立委覺得兩個都可以接受，但是為了這些兄弟姐妹的選舉好選一點，希望匡列8000億。這是他的版本，但能不能被黨團接受就不知道。

鄭麗文認為軍購對年底選舉沒有影響。對此，賴士葆表示尊重，他說「我對主席，都是『主席加油』。」

賴士葆說明，商購跟委辦的部分都放在年度預算，這次只有處理 FMS（Foreign Military Sales），就是軍購。軍購第一波發價書已來，共111億美元；國防部證實有第二波，大概就是美國媒體講的140億美元。按照原版本第8條是，還有141億美元軍購要來，就要重新弄條例，沒完沒了。還有很多民生法案要審。第一階段就3800億，第二階段就是4200億，加起來是8000億。2028年也是國民黨執政，現在就匡8000億元，合情合理。

媒體追問，黃復興黨部打爆電話，壓力很大？賴士葆說，他都不知道，他都沒有接，是打到服務處，罵怎麼可以支持8000億。他聽到的大家共識就是：不要對立、不要表決，大家認同。最後由總召決定。以立法來說，沒辦法寫Ｎ，總是要寫個數字，否則立法怎麼立？假如他的建議可被接受，第八條要刪掉。

根據國民黨團版草案，除第五條所列項目之外，如仍有其他對美軍事採購之必要，主管機關得再行提出強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例，但以符合國軍台海作戰需求、美國對台軍售程序及美國提出軍售發價書者為限。