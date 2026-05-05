堅持黨版軍購！鄭麗文：黨內壓力我來扛

藍營軍購路線之爭延燒，國民黨主席鄭麗文昨天重申，黨中央立場從未改變，如果黨內有壓力，「就把這個鍋甩給我，我來頂住這個壓力，我來說明」。被問到，是否一定要執行黨版？鄭也答：「當然，開什麼玩笑。」

鄭麗文昨接受廣播專訪時重申，她尊重立院黨團自主，但重大政策、攸關國防安全的重大預算，國民黨必須要有一致的態度跟立場。對於一點二五兆元的行政院版本，鄭麗文說，「就算是一二五○元，國民黨也不可能空白授權」，如果大家覺得這是美國要的、政府要的，就應該無條件支持，那就不需要論述了，她也不知道在野黨的存在意義是什麼。

鄭麗文說，很多人說，第二批一百四十億美元的軍購很快就會來，先框列再說，「我上任黨主席到現在，這句話已經聽了好幾個月了」，不明不白多出來新台幣四千億元，真的是給對美軍購嗎？中間民進黨拿多少過路財？為何不等美國正式的發價書來再立刻處理？她不懂為何非要在此時提高到八千億元。

鄭麗文認為，若因被亂貼「反美、中共同路人」標籤，就退卻而無法堅持，國民黨存在的意義在哪裡？台灣不接受一點二五兆元，在美國眼裡就毫無戰略價值了？為何要自亂陣腳、自我貶低？如果大家有壓力，就把鍋甩給她，她來頂住這個壓力、她來說明。

國民黨副主席季麟連上周在中常會揚言，立法院長韓國瑜若「賣黨求榮」，要開除黨籍。對此事，鄭麗文說，此事已經翻篇，當天她已經致電韓國瑜，季麟連告訴她，他們兩兄弟的事情，他們自己去解決；有人故意要藉此做文章、擴大，用心非常奇怪，「國民黨有這麼脆弱？韓院長有這麼脆弱？」

鄭麗文強調，立院黨團多數一直是堅持「三八○○億元加Ｎ」，從未動搖過，「主張八千億的，都是少數意見」，「幾人發言、哪些人發言，我們都知道，哪有五五波？」要參選縣市長的候選人、立委，多數都是支持黨版。

鄭麗文說，她跟美國朋友講得很白，國民黨不是反對軍購跟國防自主，全世界哪個國會願意空白授權？她也向美方強調，「不是在防美國，是在防民進黨」，因為民進黨就是一個詐騙集團，吃相難看，準備要拿天文數字進到綠營口袋。

她也說，軍購對年底選舉沒有什麼直接的關係，不需要東拉西扯、擴大黨內莫須有的矛盾，甚至變成對黨主席領導威信的質疑。

對於季麟連失言風波，鄭麗文說已翻頁，中廣前董事長趙少康說，「你罵人，頁就翻了，這麼容易？法院可以關了」，這與脆弱與否無關，「韓國瑜堅不堅強，跟能不能說他賣黨，這是兩回事」；黨中央如果認為對，誰也勉強不了誰，決定之後就自行承擔後果。

黨版派、加碼派 勢均力敵

國民黨立法院黨團今天上午將開黨團大會。對於軍購議題，支持「三千八百億元＋Ｎ」黨版派與「八千億元」加碼派相持不下。國民黨主席鄭麗文、黃復興系統近日紛紛打電話給藍營立委拉票，解釋黨版理由並期盼立委支持，而據黨中央昨晚估算票數，雙方勢均力敵，今傾向暫不表決，以免分裂。

據了解，藍營立委也在研擬折衷案，擬在黨版「以三千八億為限」後面，增加「如國防部接獲美國軍購發價書，最高只能增至八千億元」等文字，保留黨版與八千億元版本精神，且無空白授權問題。