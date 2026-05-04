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韓國瑜有這麼脆弱？季麟連風波鄭麗文喊已翻頁 趙少康：沒那麼好翻

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照

藍營軍購之亂，國民黨副主席季麟連上周在中常會揚言立法院長韓國瑜若「賣黨求榮」，要開除黨籍。國民黨主席鄭麗文表示，此事已經翻篇，「韓院長有這麼脆弱？」中廣前董事長趙少康說，這跟脆弱與否無關，韓國瑜堅強就可以羞辱他嗎？這頁沒那麼好翻。

鄭麗文今受訪時被問及，是否一定要執行「3800億＋Ｎ」黨版，她說「當然，開什麼玩笑，」並稱支持8000億版是少數。趙少康說，鄭麗文是主席，當然是她說了算，最近黨中央有強力動員，祝福國民黨。

趙少康說，他的提案也不是要跟黨中央不同意見，只是希望把不同意見都納入，做成大家都接受的版本，對台灣、對國民黨都好。他也提醒，黨版的＋Ｎ可能是無上限的，他的8000億版本只凍支110億美元即封頂，如果美方因為有Ｎ而不斷灌水膨脹數字，國民黨怎麼辦？

趙少康重申，這不是面子問題，是實質問題，怎樣對台灣好、對國民黨好，又能被接受，國民黨立委要好好考慮。他知道黨團成員很為難，黃復興有一定的票不能得罪，又怕得罪本土票，特別是要選縣市長的「有苦難言」。黨中央應該去要問問他們的意見，謙虛點，最重要是年底要選贏，選不贏什麼都沒有。

鄭麗文今提到，多數立委甚至是要選縣市長的人都支持黨版，趙少康反問，若是如此，國民黨團總召傅崐萁上周舉行黨團大會，直接表決就好，為什麼要拖？這幾天國民黨也不用強力動員、打電話施壓黨籍立委，就順勢而為，明天就會通過，不需要為了面子講這些，沒意思。

鄭麗文認為，軍購對年底選舉沒影響，趙少康說，他認為是有關係的，軍購案代表黨的立場，跟2026、2028都有密切關係，中華民國台灣還是要對中美等距，都不得罪，兩邊都對台灣和國民黨好，才符合台灣利益。

媒體詢問，軍購案是否為黨主席威信保衛戰？趙少康說，有這麼嚴重？其實兩個版本實質沒有差太遠，只是怎樣比較好看，也許少部分人看成是主席威信保衛戰，他不這麼覺得。

對於季麟連失言風波，鄭麗文說已經翻頁。趙少康表示，這跟脆不脆弱無關，韓國瑜很堅強，就能這樣公然罵人、說人賣黨求榮嗎？任何事情有是非、原則在，韓國瑜堅不堅強跟能不能說他賣黨，這是兩回事。「你罵人，頁就翻了，這麼容易法院可以關了。」季麟連到現在都還沒道歉，黨中央如果認為對，誰也勉強不了誰，決定之後就自行承擔後果。

趙少康也說，他是好意，提出一個大家能接受的版本，真是無妄之災，「說實話我也被煩死了。」

媒體追問，是否認為黨團自主名存實亡？趙少康也說，傅崐萁可能想接立法院副院長，所以很配合黨中央。他祝福傅崐萁，政治沒那麼複雜隱晦，一眼都看得出大家想什麼，都很清楚的。

國民黨 中常會 中廣

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