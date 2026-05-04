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軍購卡關 綠要藍委勇敢一點：別讓鄭麗文傅崐萁主導最終決定

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴政府1.25兆台幣軍購案在立法院卡關，立法院長韓國瑜（左）本周將第四度召集朝野協商。圖／聯合報系資料照片
賴政府1.25兆台幣軍購案在立法院卡關，立法院長韓國瑜（左）本周將第四度召集朝野協商。圖／聯合報系資料照片

軍購特別條例卡關，藍白內部各自出現4000億元上下與8000億元的不同版本。民進黨立院黨團書記長范雲表示，不分黨派應共同支持強化國防，相信部分藍委與人民站在一起，「請你們可以更勇敢一點」，別讓立法院國民黨團總召傅崐萁跟國民黨主席鄭麗文主導最終決定。

范雲指出，政院版1.25兆軍購特別條例涉及7大類的支出，其中無人載具及其反制系統並非對美軍購，聚焦厚植本土國防實力、強化國防韌性以及不對稱戰力，在野黨提出的8000億元或是3800億元版本都未覆蓋到，相關AI輔助及台美共同研發也是升級重點，不該簡化為對美採購。

范雲說，不管是3800億元或8000億元的在野版本，都是把特別條例限縮到「軍購」的範圍，但政院版1.25兆是天花板、預算上限的概念，同時分成8年執行，未來在編排每年預算時，大家可以仔細討論如何刪除、凍結。

范雲指出，強化國防是國人共識，民調顯示，逾6成民眾覺得在國際情勢讓人不安時，不分黨派應共同支持強化國防，相信部分藍委跟人民站在一起，別讓傅崐萁跟鄭麗文主導最終決定，連戰鬥藍召集人趙少康都公開懷疑國民黨內部有中共代理人，民眾會睜大眼睛看待周三協商決定。

不過，國民黨主席鄭麗文4日接受專訪時重申堅持黨版「3800億＋N」，質疑為何此時要提高到8000億元。范雲說，國民黨是台灣民主政黨，政黨不應超越國家利益，已有那麼多人喊話，包括台中市長盧秀燕等人，奉勸國民黨多數立委對選民負責，而非對黨主席負責。

媒體關注，「川習會」14日、15日登場，是否擔心屆時對美軍購出現變數，范雲指出，很多人憂心國民黨拖延軍購，是為讓中共對美有更好的談判位置與協商槓桿，促使美國總統川普讓步，這當然對台灣不利，她呼籲國民黨別讓這種擔憂成真，「誰是盟友誰是敵人，再清楚不過」。

范雲說，台灣的國家安全應該自主決定，世界也都在看，不希望最終強化國防條例對國際釋出對台灣不利的訊息，也就是台灣人民不想強化自身國防，這會是錯誤訊息；民進黨團副幹事長黃捷說，國人與其說擔心川習會，不如大家擔心的是鄭麗文。

立法院 國民黨團 鄭麗文 傅崐萁 軍購

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