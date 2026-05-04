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民眾黨團：美若有第2階段軍售 願研議修正特別條例

中央社／ 台北4日電
民眾黨立法院黨團總召陳清龍。圖/聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團總召陳清龍。圖/聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜6日將召集朝野協商國防特別條例草案，媒體報導，民眾黨團擬提出新台幣8000億版本。民眾黨團總召陳清龍今天說，若美方公布第2階段軍售，有知會國會、有發價書，只要能強化國防，願研議納入軍購特別條例的修正文字。

韓國瑜6日將再度召集朝野協商，研商國防特別條例草案。國民黨中央堅持3800億元+N，部分藍委支持匡列8000億元。

媒體報導，由於國民黨團態度尚未明朗，民眾黨團擬備妥2個版本，包括只有第1批軍售的4000億元版本，還有加上第2批軍售的8000億元版本。

陳清龍受訪時表示，支持對外購買武器強化國防，但立委必須為每一筆軍購支出把關，比起外界關注的總金額，到底要買什麼、買的價格是否合理、能否有助於國防，都是應監督的重點。

陳清龍說，上週他在黨團協商已說明，對於軍購金額，國防部說法初一十五不一樣，像M109A7自走砲，今年3月國防部提供民眾黨團的金額是1375億元，4月國防部卻又說是810億元，電子採購網的決標金額只要738億元，短短1個月金額相差600多億。

陳清龍表示，單一項目就有如此大的變動，「請問1.25兆不會變嗎？還要照單全收？」因此民眾黨團版才希望以美方公布的軍購項目為依據，有明確的品項、數量及金額，作為編列預算的基準。

陳清龍指出，目前美方第1階段軍售都已納入民眾黨團版本，若美方公布第2階段軍售，有知會國會、有發價書，只要能強化國防，民眾黨團願意研議納入軍購特別條例的修正文字。

國防部 陳清龍 國防 軍購 民眾黨團

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