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立院6日協商國防特別條例 綠籲支持政院1.25兆版本

中央社／ 台北4日電

立法院長韓國瑜6日將再度召集朝野協商，研商國防特別條例草案。民進黨立法院黨團今天表示，超過6成民眾支持8年新台幣1.25兆元來強化國防，這次國會的決定全世界都在看，希望藍白一起支持。

韓國瑜4月27日再度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，進入包括採購項目、匡列金額等關鍵條文，朝野無法達成具體共識。韓國瑜宣布5月6日下午3時再次召集朝野協商。

民進黨立法院黨團書記長范雲、副書記長黃捷今天召開輿情回應記者會。針對6日將協商國防特別條例草案，范雲說，行政院版的8年1.25兆元國防特別條例草案中，支出可分7大類，缺一不可，其中「無人載具及其反制系統」更是厚植本土國防實力。

范雲說，有6成民眾支持總統賴清德所提的1.25兆元版本要來強化國防、提升國家韌性，呼籲藍營內部不管是支持8100億元或是3800億元版本的人，都請他們要對選民負責，況且這次台灣國會的決定，世界都在看，不希望最後通過的版本是對國際傳達錯誤訊息。

黃捷指出，這7大類支出缺一不可，希望藍白一起支持行政院版國防特別條例草案，這更是建立「台灣之盾」非常重要的關卡。

此外，媒體詢問，賴總統原訂上月出訪友邦史瓦帝尼因非預期外力暫緩後，2日發文說已抵達史瓦帝尼，華爾街日報（WSJ）報導，受中國打壓和爭取國際認同的台灣，在這場意志較量中出奇制勝。

范雲表示，各界看到北京非常生氣，「北京生氣的事情，通常代表我們做對了什麼事情」，2300萬名台灣人民有權走向世界，而這次賴總統有3個重要目標，包括安全共榮、經濟共榮、數位共榮，也感謝友邦與國際友人在過程中給予的協助，讓台灣能突破中共的干擾。

國會 政院 立法院

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