季麟連嗆開除已翻篇 鄭麗文：國民黨、韓國瑜有那麼脆弱？

藍營軍購之亂，國民黨副主席季麟連上周在中常會揚言立法院長韓國瑜若「賣黨求榮」，要開除黨籍。國民黨主席鄭麗文表示，此事已經翻篇，當天她已致電韓國瑜，有人故意要在這上面不斷做文章、擴大，用心非常奇怪，「這麼一句話就有（黨內）傷口，國民黨有這麼脆弱？韓院長有這麼脆弱？」

鄭麗文今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，季麟連當時會有這樣脫序衝動的談話，大家都非常傻眼，事先沒有人知道，沒有什麼陰謀論，不需要擴大，也不需要做其他的處理，因為沒有人質疑韓國瑜。季麟連也告訴她「他們兩兄弟的事情，他們兩個自己去解決。」

鄭麗文說，季麟連當天會有這樣的談話，起碼中央黨部沒有任何人知道，當時他過於衝動、過激的發言，實屬意外，第一時間她就站起來緩頰，說季麟連情感太豐沛、談話太衝動，也立刻表達對韓的高度肯定，不希望大家繼續在這上面做文章、做不必要的發酵跟擴大解讀，「不必要的懷疑就到此為止，就事論事，我們絕對對事不對人。」

鄭麗文強調，黨團多數一直是堅持「3800億＋Ｎ」，從沒有動搖過，要改成「8000億」的都是少數意見，但黨中央尊重少數意見，讓他們充分表達。外界說多數立委支持8000億本版，並非事實，「幾人發言、哪些人發言我們都知道，哪裡有什麼五五波？」要參選縣市長的候選人、立委，多數都是發言支持黨版的。

鄭麗文說，有人假傳聖旨，說國民黨主席已經同意8000億，「我從來沒有跟任何人講過我同意8000億，有人拿這個去跟民眾黨說國民黨的立場已改變，」所以民眾黨基於藍白合作的大原則接受了。

鄭麗文說，後來國民黨立刻澄清，絕對沒有這件事，民眾黨自然還是回到原有的立場，這一點民眾黨黃國昌也曾說明過，她就不再多說。黨內一直在傳錯誤的訊息，說她已經改變立場、民眾黨也改變立場。她要鄭重澄清，而且不應該二手傳播、三手傳播。

鄭麗文表示，她的原則很簡單，通過美國官方認證、發價書來了，「所以我說8000億當然也可以。不然我們為什麼是3800億＋N？」問題是，後面的軍購如果沒有來，預先匡列的錢被拿去挪用商購，大家覺得OK嗎？還是本來就打算這筆錢要轉成商購？這就是為什麼國民黨必須守住這條防線的原因。

鄭麗文說，她現在跟美國朋友都講得很白，後面的商購跟國防自主，不是國民黨反對，全世界哪個國會願意空白授權？她也向美方強調，「不是在防美國，是在防民進黨，」因為民進黨就是一個詐騙集團，吃相難看，準備要拿天文數字進到民進黨的口袋，任何一個工程發包都要有程序、需要揭露資訊，政府現在說商購要全世界公開招標，「把我當三歲小孩騙？」

對於軍購路線之爭，鄭麗文澄清，這從來不是黨主席威信的保衛戰，是國家立場和納稅錢的保衛戰。有誰想把這個變成打擊主席的戰場，她不得而知，但如果是這樣，她就更痛心了，哪裡不好內鬥，要拿這麼重要的國家利益來作為鬥爭的場域？她不相信國民黨有這麼卑劣。

至於另有報導指，在會見AIT時因要求訪美規格被降規，才改變軍購版本，鄭麗文斥「太可笑了，真的太不懂國際政治」，他們在華府已有直接聯繫，也有很多單位都在積極邀請當中。

鄭麗文說，軍購對年底選舉沒有什麼直接的關係，不需要東拉西扯、擴大黨內莫須有的矛盾，甚至變成對黨主席領導威信的質疑，這也非常莫名其妙。守住中華民國的國家利益非常清楚，也絕對不會輕易動搖。如果有外部壓力，她來扛就好，大家各自在各自崗位上扮演好角色，這就是國民黨最大的資本，這時候沒有理由自亂陣腳，一定要團結一致。