軍購堅持「3800億＋Ｎ」鄭麗文：有壓力就把鍋甩給我

藍營軍購路線之爭延燒，國民黨主席鄭麗文今天重申，黨中央立場從來沒改變，現在台北已經軍火商滿天飛，這多出來的4000億真的是給對美軍購嗎？如果黨內大家有壓力，「就把這個鍋甩給我，我來頂住這個壓力，我來說明。」被問到是否一定要執行黨版，鄭也答「當然，開什麼玩笑。」

鄭麗文今接受「千秋萬事」廣播專訪時重申「3800億＋Ｎ」黨版的原因，民進黨一年多來，軍購數字從5000億、8100億、9000億，變成1.25兆的天文數字。這個數字是怎麼產生？具體項目為何，沒有人知道。就算是1250元，國民黨也不可能空白授權，如果大家覺得這是美國要的、政府要的，就應該無條件支持，那就不需要論述了，她也不知道在野黨的存在意義是什麼。

鄭麗文說明，軍購特別預算目前分成三大塊，一是美國官方軍售部分，二是民間軍火商的商業採購，三是自我投資、發展台灣軍工產業。之所以出現民眾黨與國民黨的黨版，是因第一批110億美元的美國軍購發價書已經到了，具體的項目、數字、內容都有了。這也是第一時間民眾黨有4000億版本與國民黨有3500億版本的原因。

鄭麗文說，黨版經過正式的黨團大會充分討論後，做了些微數字的修改，她尊重黨團自主，但重大政策、攸關國防安全的重大預算，國民黨必須要有一致的態度跟立場。所以黨團充分討論後，通過「3800億加N」的黨版。很多退休將領一輩子負責對美軍購，都告訴國民黨實際的所有流程，這就是國民黨所堅持「完成官方流程、有了發價書後，立刻處理」。

之所以有「＋Ｎ」，鄭麗文說，意思就是，不管有第二批、第三批，只要美國完成官方程序，也就是美國防部、國務院、國會通過，只要跟台灣的國防需求都對應完成、發價書也來了，立法院第一時間審查，絕對不會有外界擔心的延宕阻擋問題。但到目前為止，來到台灣的官方內容跟數字，就只有110億美元。

鄭麗文說，很多人說有140億美元的第二批軍購很快就會來，「我從11月上任黨主席到現在，這句話已經聽了好幾個月了。」也有黨內同志跟她說「很快就來了，所以我們現在先編8000、9000億」，她都笑一笑說「既然馬上就來了，那就不急嘛！」這又不是菜市場喊價，只要第二批軍購確定，立刻可啟動第二階段立法院審查程序。

鄭麗文質疑，為何每天都告訴她要來的140億美元軍購，到現在都還沒有聽到任何聲響？這不明不白多出來的新台幣4000億元，到底是給誰？真的是給對美軍購嗎？如果是商購，是賣給哪個軍火商？買什麼？多少錢？是美國的軍火商、還是全世界各地的軍火商都可以來標？這中間民進黨拿多少過路財？不明不白、不清不楚，不知道給誰，她不懂為何非要在這時候提高到8000億。

鄭麗文說，為何不等美國正式的發價書來，再立刻處理？完全沒有時間差，既不會有弊案，也不會有人從中上下其手、中途變調。她知道黨內很多人的主張用心良苦、用意是好的，面對來自美國在台協會（AIT）、美國國會議員的強力遊說，國民黨也應該清楚說明國民黨的考量與立場，她是不相信民進黨政府的，「我不可能空白授權，尤其是4000億新台幣，就這樣不明不白把錢給了對方」。

鄭麗文也說，國民黨現在是在跟誰協商無法達成結論？到目前為止，她沒有聽到民進黨說如果8000億就簽字、就放棄1.25兆。很多人說「先匡列再說」，但匡列後就一去不回了，如果現在都沒辦法堅持住，就因被亂貼反美、中共同路人標籤就退卻，國民黨存在的意義在哪裡？「我們不能講清楚、說明白、自我辯護嗎？」

鄭麗文說，如果大家有壓力，就把鍋甩給她，她來頂住這個壓力，她每天都在跟國際社會見面，這周就有三家國際媒體要訪問，她每天都在跟美國溝通說明，也不覺得美國人是聽不懂人話、是非不分、只聽民進黨片面之詞的人。台灣不接受1.25兆，在美國人眼裡就毫無戰略價值了嗎？為何要自亂陣腳、自我貶低？