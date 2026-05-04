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冷眼集／領導人面子掛帥 軍購朝野對撞

聯合報／ 本報記者程嘉文

軍購特別條例草案形成朝野對撞之局，令人嗟嘆的是，糾紛綿延數月，卻非國防需求的理性論辯，而是政治人物面子掛帥，乃至藉機鞏固自己、排除對手的私心。

回顧陳水扁政府的六一○八億元軍購，送出特別條例草案的同時，也一併提供詳實的特別預算內容，一目了然，遠非如今資訊「擠牙膏」之可比。其中重要關鍵是，當年民進黨團第一時間就要求將條例與預算送來，並對內容提出不少疑問，「我們有資訊，才能幫忙辯護」。廿年之後的綠營立委，幾乎只對「監督在野黨」感興趣。

當年國防部同樣喊出「預算不過，美方將質疑台灣防衛意志」，但眼看朝野僵局，當時總統陳水扁公開宣示，「只要能審查通過，都是政府樂見」；愛國者飛彈、潛艦、P-3反潛機等三大軍購，先後轉列年度預算，隨即獲立院通過。如今P-3與愛國者早已服役，潛艦則是美軍內部爭議的非戰之罪。「讓面子、賺裡子」的手腕，卻是賴政府不願為之。

綠色執政表現不如當年，藍營也不見高明，全黨上下都宣稱「美國願賣，我們就買」，因此「八千億元」與「三千八百億元＋Ｎ」異曲同工，黨版草案卻有不切實際的「二○二八之前執行完畢」條文，徒然自曝專業低落。

對年度預算而言，編列預算用不掉，自是嚴重浪費，特別預算則是額外開銷，即使編了八千億元卻只能花三千八百億元，也不至於造成排擠；國民黨中央堅持不讓，且對黨籍立委頻放重話，關心的到底是軍購本身，還是與賴政府一樣，把「主席威信不容折扣」當成首務？

美方 政治 民進黨團 陳水扁 軍購 國防部

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