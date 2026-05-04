白備妥兩軍購版本 綠堅持政院版「三部分缺一不可」
軍購特別條例草案在立法院卡關，國民黨團至今無法取得共識，針對美方可能在近期公布第二批軍售項目，民眾黨團著手研擬放行預算編列的版本。民眾黨團人士表示，由於國民黨團態度尚未明朗，民眾黨團會先備妥兩個版本，就看民進黨團是否「起義來歸」。
目前在立院協商的版本，主要是軍購特別預算一點二五兆元的行政院版，國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁力推的「三八○○億元＋Ｎ」國民黨團版本，以及傳有多數國民黨立委支持的匡列八千億元。
民眾黨主席黃國昌上周公開表示，民眾黨支持提升自我防衛能力，針對美國政府已經公告的軍售項目，民眾黨團早已將其列入自家版本，美方可能會在近期公布第二批軍售，「為了立法上面的便捷，我們也在思考取得發價書以後，授權行政部門編列軍購預算的立法架構」。
民眾黨團人士表示，由於國民黨團態度尚未明朗，民眾黨團會先備妥兩個版本，包括只有第一批軍售的四千億元版本，還有加上第二批軍售的八千億元版本。
他指出，當前問題依然在於朝野態度，民進黨依然鐵板一塊「一定要一點二五兆元」，民眾黨團不可能接受，因為完全不合理。
不過，民進黨團仍舊堅持一點二五兆元版本，民進黨團書記長范雲指出，政院版是經台美共同研商出的完整建軍拼圖，建構台灣之盾、高科技擊殺鏈及產業自主三大部分環環相扣且具有互補性，缺一不可。
民進黨人士指出，若此時輕易向在野黨主張的金額妥協，不僅難以對支持者交代，更可能被解讀為預算規畫不實，現階段仍會堅持爭取完整的建軍計畫。他認為，目前在野陣營內部對軍購金額存在歧見，「政治壓力並不在民進黨」。
該人士指出，若朝野遲遲無法達成共識，最終恐怕難逃表決大戰，雖然在立法院席次劣勢下，執政黨表決贏面不大，但投票結果也能受到公評，且目前政治壓力已轉移至在野黨身上，必須具體解釋哪些預算不具必要性。
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