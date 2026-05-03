軍購條例協商前上演國民黨表決大戰？ 馬文君嘆金額讓議題失焦

軍購特別條例草案本周將在立法院四度朝野協商，外界推測國民黨立法院黨團可能內部表決處理。立法院外交國防委員會召委馬文君表示，應不至於走到這步，大家搞錯方向，金額不是重點，能否合乎國軍需求，發揮戰力才是關鍵，議題已經失焦，希望國民黨立委好好思考。

國民黨團對於軍購特別條例草案內部意見分歧，外界認為國民黨團的黨團大會可能會有激烈爭執，甚至表決。

馬文君指出，目前不知道黨團最後會用什麼方式取得共識，但應該不至於走到表決這一步，不管是黨內及外界都搞錯方向，這不是金額問題，而是背後是否用特別預算，武器是否合乎國軍需求，才是一切的關鍵，但被外界吵到已經失焦。

馬文君說，美國軍售項目很多是十年後才能拿到的，拿到時是否符合需求，美國M1A2戰車太重，也是十年後才完成交貨，更別提戰機、潛艦等，都是十年後才到貨，技術都落後了，尤其潛艦至少耗費14年以上，金額與所謂舔共舔美這都沒有關聯，重點是能買到什麼武器。

馬文君表示，對美軍售很多是金額高，期程長，對於需要發揮的即戰力，國民黨絕對是支持，且不管多少錢，該花就花，現在變成各方勢力吵金額，甚至爭吵檯面化，這都是掉入陷阱了。檢視我國國防相關預算，目前已經超過GDP的3.5%，若再通過軍購特別條例草案，金額就很可能超過GDP的4%。

馬文君說，這真的是大家要的，符合實際需求嗎？還是被牽著走？根本是為了配合與美國總統川普，履行簽訂ART中的承諾，想要讓國防預算達到GDP的5%，全世界只有台灣配合川普，還是違法的ART，這樣吵金額有什麼意義。

馬文君指出，全世界沒有國家這樣編列預算，為了一個違法經貿談判，拉國防陪葬，不要說程序不對，一直用特別預算也不對，國民黨立委應思考。