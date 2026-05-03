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國民黨持續陷軍購特別條例內亂 民眾黨團備妥版本喊話執政黨起義來歸

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右）三度協商軍購特別條例，朝野立委未能就深水區條文取得共識。記者胡經周／攝影
立法院長韓國瑜（右）三度協商軍購特別條例，朝野立委未能就深水區條文取得共識。記者胡經周／攝影

針對美方可能公布第二批軍售項目，民眾黨立法院黨團著手研擬編列預算的立法架構。民眾黨團人士表示，由於國民黨團態度尚未明朗，民眾黨團會先備妥兩個版本，就看民進黨立法院黨團是否起義來歸。

立法院外交國防、財政委員會聯席會4月初審通過軍購特別條例草案，朝野立委未能就深水區條文取得共識，立法院長韓國瑜本周再度召集朝野黨團協商，國民黨團將在會前舉行黨團大會凝聚共識。有別於國民黨主席鄭麗文、國民黨立法院黨團總召傅崐萁力推「3800億元+N」版本，傳出有國民黨立委支持8000億元。

民眾黨上周舉行國防論壇，民眾黨主席黃國昌表示，希望美方盡快公布第二批軍售，未來處理軍購特別條例及其預算才能有所依據，如果美國遲未公布第二批軍售項目，行政部門需要立法院先情授權編列預算，立法條文的技術要怎麼設計，民眾黨團也開始進行相關研議工作。

黃國昌近日又說，民眾黨支持提升自我防衛能力，針對美國政府已經公告的軍售項目，民眾黨團早已將其列入自家版本，美方可能會公布第二批軍售，為了立法上面的便捷，我們在思考取得發價書後，授權行政部門編列軍購預算的立法架構。

黃國昌表示，民眾黨團已研擬相關條文，韓國瑜下周才會召集協商，可能要下周協商之前，黨團成員才會開會討論，確定最後的具體條文內容，然而這個行動跟國民黨團大會沒有什麼太直接的關聯。

民眾黨團人士表示，由於國民黨團態度尚未明朗，民眾黨團會先備妥兩個版本，包括涵蓋第一批軍售的4000億元版本，還有加上第二批軍售的8000億元版本，當前問題依然在於朝野態度，民進黨政府鐵板一塊，一定要1.25兆元，我們不可能接受，完全不合理。

這位人士說，民眾黨團同意對美軍購，但同時留下迴旋空間，如果有第二批發價書，這些項目都能列在特別條例，如果國民黨團堅持3800億元版本，民眾黨團提出約8000億元版本，此時就看民進黨團是否願意支持，他們自己要選擇，1.25兆元還是零元。

民眾黨團人士表示，有國民黨立委主張8000億元，目前也還在努力遊說中央黨部，到時候就看他們內部如何溝通，民眾黨團還在最後確認，文字是否要微調，都還可以討論，民進黨政府一直用1.25兆元綁架軍購特別條例草案，如果我們提出涵括第二批發價書的版本，他們還要再打焦土戰、生死抵抗嗎？

這位人士說，如果軍購特別條例草案無法過關，不是在野黨阻擋，是執政黨當局阻擋，民進黨團態度很重要，就看他們是否願意起義來歸。

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