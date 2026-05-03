藍營陷軍購預算內鬨…洪秀柱表態：3800億元+Ｎ很有學問說法

國民黨內軍購預算意見分歧擴大，黨主席鄭麗文力守3800億+Ｎ；不過立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人表態挺8000億版本。前黨主席洪秀柱今被問及黨內軍購預算意見傳內鬨看法？洪秀柱說，黨中央版本的3800億元+N，後面做一個+N，是很有學問的一個說法。」

洪秀柱說，這個「＋N」很有學問，數字未定，具體數字寫出來之後，還是要經過立法院黨團討論，可以加多少？也許是8000億元、9000億元都不一定，但總要拿出一些東西，認為台灣的軍購預算不能莫名其妙、平白無故。而且人家交了錢，現在還有這麼多武器還沒有交給我們，「天下有這樣做買賣的事情？我覺得欺負人。」

洪秀柱說，我們國家到底還有沒有格？任人予取予求，這非常打擊國家自尊的行為，強調「我們不是人家的殖民地，我們不是美國的殖民地。」

洪秀柱今天上午出席北市議員侯漢廷「以中華之名」新書發表會。對於黨內軍購預算意見傳內鬨，洪秀柱說，她覺得3800億元+N，後面做一個+N是很有學問的一個說法，「到底美國賣給我們什麼東西，沒有一個發價書？沒有一個單子？沒有一個具體項目？」3800億元很清楚，但剩下來到底是什麼，說不清楚、講不明白，要大家加錢很奇怪。