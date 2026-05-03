綠：守護台灣主權民主 逾7成民意支持強化自我防衛

民進黨中國部今天指出，多項跨機構長期追蹤的民調可以發現，台灣民眾支持民主與主權防衛的決心從未因政黨杯葛而動搖；當超過7成民意支持強化自我防衛之際，國民黨持續在立法院惡意阻擋軍購案與國防預算，完全與主流民意脫節。

民進黨中國部今天透過臉書發文表示，日本知名學者小笠原欣幸引述「美麗島電子報」的最新調查，指出當前提被明確設定為「台灣變為中華人民共和國的一個省或特區（如港澳模式）」時，高達 68.2%的民眾表達絕對無法接受的立場。這結果顯示，無論中國以大規模軍事演習進行威嚇，或舉行國共領導人會談，還是推出惠台政策，終究沒有辦法改變台灣的民意。

民進黨中國部指出，根據陸委會2026年3月的最新民調，有關兩岸關係的台灣主流民意非常清楚，81.3%的民眾不贊成中共的「一國兩制」（其中「強烈反對」高達52.7%）；79.5%的民眾拒絕接受中共所謂的「一中原則」；75.9%的民眾堅定支持「兩岸互不隸屬」的客觀事實；超過7成民意支持增加國防預算，強化自我防衛。

民進黨中國部說，令人遺憾的是，當超過7成民意支持強化自我防衛之際，國民黨卻無視台灣面臨的嚴峻威脅，持續在立法院惡意阻擋軍購案與國防預算。這種一邊享受民主自由，一邊卻在關鍵時刻削弱國家防禦能量的行徑，完全與主流民意脫節。

民進黨中國部質疑，阻擋台灣獲得防禦武器，「究竟是在為誰護航？」在極權威脅面前，任何以政治掛帥、惡意杯葛國防建設的作法，都是在拿台灣的安全當作政爭的籌碼，更是對基層捍衛家園意志的背叛。

民進黨中國部進一步指出，不僅是陸委會的民調，多項跨機構長期追蹤的民調中也可以發現，台灣民眾支持民主與主權防衛的決心從未因政黨杯葛而動搖。

民進黨中國部表示，台灣人民真正想對外傳達的訊息非常明確：拒絕「九二共識」、拒絕「一中原則」，更不會接受北京當局片面提出的「一國兩制台灣方案」。

民進黨中國部強調，兩岸互不隸屬是客觀事實，中國當局應正視並尊重台灣的真實民意，放棄以武力或政治前提施壓，也不要用虛假的善意進行統戰。兩岸只有在相互尊重主權、理性對等、和平對話的合理環境下，才能有助開展良性互動的正常關係。