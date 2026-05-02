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侯友宜談軍購案爭議 尊重第一線專業人士的判斷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
針對軍購案，國民黨內意見分歧，新北市長侯友宜今天表示，國防預算的編列要回到理性，尊重第一線的專業人士來判斷，同時在編所有預算的過程中，也要負起監督的責任。記者王長鼎／攝影
針對軍購案，國民黨內意見分歧，新北市長侯友宜今天表示，國防預算的編列要回到理性，尊重第一線的專業人士來判斷，同時在編所有預算的過程中，也要負起監督的責任。記者王長鼎／攝影

針對軍購案，國民黨內意見分歧，民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前表示，台灣就是一個主權獨立的國家，呼籲在野黨能夠趕快審查、趕快通過，保護台灣國家安全。新北市長侯友宜今天表示，國防預算的編列要回到理性，尊重第一線的專業人士來判斷，同時在編所有預算的過程中，也要負起監督的責任。

國民黨對於軍購案，支持黨版「3800億元加Ｎ」與加碼版「8000億元」兩者意見分歧。據了解，國民黨黃復興系統日前更動員地方黨員繼續遊說藍委支持黨版，並向黨員說明國民黨副主席季麟連絕無開除立法院長韓國瑜黨籍之意。

新北市長侯友宜也曾拋出他對軍購預算的立場，認為不低於GDP的3%，跟政院版本差不多。他今天受訪表示，國家的保衛一定要靠我們自己保護台灣，永遠是我們最重要的職責，所以強化國防的致未能力，絕對是我們所當最重要的一個任務。

侯友宜說，不管是那一個版本趕快協商，趕快審查，也要快速的通過，國家的安全不能等人的，所以保護台灣，讓預算在監督下順利通過，是我們現在最重要的事。希望國民黨的版本要盡快提出來，盡快協商，就立法院做詳細的審查。

侯友宜重申，任何人都可以有不一樣的意見，但保護台灣是最重要的事，沒有辦法保衛台灣，就不要奢望去談和平。

陳柏翰曾任新北市政府副發言人，有意爭取國民黨永和區新北市議員黨內初選，新北市長侯友宜今天陪同到永和區六合傳統市場掃街拜票，同時為電話民調催票。記者王長鼎／攝影
陳柏翰曾任新北市政府副發言人，有意爭取國民黨永和區新北市議員黨內初選，新北市長侯友宜今天陪同到永和區六合傳統市場掃街拜票，同時為電話民調催票。記者王長鼎／攝影

侯友宜 軍購

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