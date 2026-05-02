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陳冠廷：強化國防才能改變中國計算 拖延只對北京有利

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委陳冠廷今天表示，美軍前印太司令部情報次長史都德曼近期訪台指出，「戴維森窗口」從來不是指2027年中國必然侵台，而是指中國在該時間點前應已具備相應軍事能力，但能力不等於意圖。台灣唯有持續投資國防，擴大自主防衛能量，才能有效提高中國動武的代價，進而降低其犯台意圖。

陳冠廷表示，史都德曼在專訪中明確指出，中國是極具機會主義的行為者，始終在評估動手的條件是否成熟，台灣能掌握的主動權，就是做好自我防衛準備，不斷擴大國內無人載具的生產能力，強化AI應用及整體國防實力。當台灣展現充分的防衛決心與能量，中國就必須面對更高的軍事代價，甚至無法達成其預設目標，這正是改變對方戰略算計最有效的途徑。

對於國防特別預算條例在立法院卡關，陳冠廷指出，史都德曼已直言國民黨高層持續阻礙國防預算的作為，已侵蝕美方對台灣的信任。許多美方退役將領及前資深國防官員均傳達了類似訊息，若台灣無法建構足夠的防衛能力，將嚴重損及自身安全。在野黨若執意將軍購、商購及國防自主項目切割處理，或刪除AI輔助的C5ISR指管系統等關鍵投資，將使台灣整體國防能力無法有效提升，這只對中國有利。

陳冠廷呼籲，朝野正視國際友人一再傳達的警訊，台灣必須做好自身準備，盡速通過完整版本的國防特別預算條例，避免將預算壓縮為無法形成戰力的稀釋版本，「拖延的每一天，受惠的都只有中國，台灣沒有蹉跎的本錢。」

民進黨 美軍 北京 陳冠廷 國防預算

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