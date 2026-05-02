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藍軍購之亂延燒 林濁水：百年大黨出了大導演 黨之將亡也

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片

國民黨「軍購之亂」延燒，民進黨前立委林濁水今天臉書表示，不幸的百年大黨，出了一個百年一見的大導演，推出「美國走狗」大鬥「中共走狗」大戲，黨之將亡也，奈何斯人既出。

國民黨提出「3800億元＋Ｎ」黨版後，黨內雜音不斷，從台中市長盧秀燕、前黨主席朱立倫，到「戰鬥藍」領導人趙少康都提出超過8000億元以上的主張，但國民黨主席鄭麗文、國民黨立院黨團總召傅崐萁則堅持原先黨版，國民黨團日前召開黨團大會後仍無結論，有待再凝聚共識。

國民黨文傳會主委尹乃菁表示，黨內有股很強大的聲音，認為不能讓美國予取予求，超過3800億元，就是抱美國大腿，是親美派、中情局（CIA）走狗。趙少康則回應，這種說法非常無聊，那主張3800億元的可以說是中共的走狗嗎？這樣互相戴帽子沒有意思。

中共 林濁水 鄭麗文

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