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軍購預算匡列金額無共識 藍擬5日開黨團大會討論

中央社／ 台北2日電

立法院長韓國瑜6日將再度召集朝野協商，研商國防特別條例草案，國民黨內部仍未對匡列金額達成共識，目前黨中央堅持新台幣3800億元+N，但部分黨籍立委支持匡列8000億元，國民黨團將在5日召開黨團大會，不排除會繼續討論凝聚共識。

立法院外交及國防委員會、財政委員會聯席會議日前初審通過行政院、民眾黨及國民黨版的國防特別條例草案，但關鍵條文均未達成共識，保留送黨團協商。其中行政院版匡列預算金額為1.25兆元、民眾黨版匡列4000億元、國民黨版則是3800億元+N。

立法院長韓國瑜27日再度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，進入包括採購項目、匡列金額等關鍵條文，朝野無法達成具體共識。韓國瑜宣布5月6日下午3時再次召集朝野協商。

針對國防特別條例草案匡列金額，國民黨中央堅持匡列新台幣3800億元+N版本，甚至傳出黨中央在國民黨團29日召開黨團大會討論前，動員相關人士致電黨籍立委遊說，然而黨內仍有不少聲音希望提高至8000億元。

國民黨團在29日中午召開黨團大會，討論國防特別條例草案，在歷時1個多小時的討論，黨團內部仍未達成共識。國民黨團總召傅崐萁在會後受訪指出，下一次立法院會是5月8日，還有時間進行溝通，黨團一定會做最民主的溝通，並在凝聚共識後，以最快時間向外界報告。

與會的國民黨立委指出，雖然黨中央堅持3800億元+N，並動員遊說黨籍立委，但在黨團大會中，支持匡列8000億元的黨籍立委仍占多數，且部分要參選縣市首長的黨籍立委也表示，如果只通過3800億元將對選情不利，所以最後沒有共識。

據了解，國民黨團預計5日召開黨團大會，研商最高檢察署檢察總長人事同意權案投票。由於韓國瑜將在6日再度召集朝野協商國防特別條例，國民黨團不排除也將在5日黨團大會中，繼續討論國防特別條例草案，凝聚共識。

不過，由於傳出韓國瑜支持匡列8000億元，國民黨副主席季麟連在4月29日的中常會中，罕見發言點名韓國瑜，揚言建請開除黨籍，引發黨內譁然，雖然國民黨火速表示，季麟連的發言不代表黨中央，但包括前中廣董事長趙少康在內，不少黨內人士紛紛炮轟國民黨黨中央，也讓黨內整合增添變數。

傅崐萁 外交 民眾黨

延伸閱讀

軍購加碼主張遭嗆美國派 趙少康：要3800億是中共走狗？

聯合報社論／有這種副主席，國民黨還需要敵人嗎？

檢察總長人事案5日投票 藍憂徐錫祥政治中立性 白傾向否決

國民黨團討論國防特別條例草案　匡列多少預算無共識

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