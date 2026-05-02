快訊

65歲夫妻沒有爭吵 領千萬退休金後「立刻離婚」：將彼此從照護者解放

控監委規避責任！翁曉玲：年均派查每人10案「委託調查卻暴增40倍」

再扯賴總統愛犬！陳佩琪：「斑斑大人」請幫我可憐賤狗老公說句話

聽新聞
0:00 / 0:00

張雅屏諷否定黨團軍購決策成政治秀 藍委嗆：隨時可提修正 去問傅崐萁

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中廣前董事長趙少康（左）、國民黨主席鄭麗文（右）。圖／聯合報資料照
中廣前董事長趙少康（左）、國民黨主席鄭麗文（右）。圖／聯合報資料照

軍購條例讓國民黨內不同意見相互攻訐。國民黨考紀會主委張雅屏質疑，黨團決議被個別人公開否定，誰把國防變成政治表演？有支持8千億元的藍委反嗆，立院攻防隨時可能提修正動議，張雅屏可問問國民黨團總召傅崐萁；有有藍委形容「國民黨陷內戰」，假設沒發價書就給8千億，民進黨也一定編足，屆時國民黨真敢砍或凍結嗎？

中廣前董事長趙少康力推軍購特別預算規模要拉到8千億以上，更質疑國民黨並無所謂「黨版」。張雅屏則透過臉書批評，黨團已決議卻被個別人公開否定，國防議題被政治操作。

一名傾向軍購條例預算規模8千億元的藍委說，軍購議題從來沒有「已決議」，當時只是決定初步送案的版本，立法院本來就隨時在動態攻防，表決前一刻都有可能提出修正動議，如果張雅屏有問題的話，可以問一下傅崐萁。

面對軍購意見難凝聚共識，一名國民黨立委表示，好好的監督卻走鐘，讓民進黨看笑話，國民黨就是有本事把敵我矛盾轉成「內部矛盾」，連軍購特別條例都搞不定，還期待2028年重返執政嗎？

該國民黨立委表示，軍購草案從國民黨團3月5日提出至今，「3800億+N」以發價書為標準，對全民是有說服力的，與民眾黨版本相去不遠，但這段時間下來，民眾只看到國民黨內鬥、心機算盡，沒有論述。重點是監督民進黨，如果連基本監督都做不好，這樣的國民黨能讓台灣人民信任嗎？

另一名北部區域藍委形容「國民黨已經陷入內戰」，他說，黨中央現也在反擊「諸神」透過代理人對黨中央的攻擊。民進黨、美方真的非常成功地裂解國民黨，外部在批國民黨，內部支持者也在批國民黨，這是最壞局面。

該藍委說，原則是「一定要有發價書」，現在只確定有第一波發價書，問題是有沒有第二波發價書？支持8000億的人認為，現在傳言沒有第二波發價書，若美方沒有第二波發價書，「川習會」即將登場，民進黨容易操作都是國民黨擋國防預算，讓藍營平白背鍋；支持 「3800億+N」的人認為，就是因為沒有第二波發價書，給民進黨8000億元，民進黨一定編足，請問屆時國民黨團怎麼面對，大家敢砍或凍結嗎？

該藍委不諱言，有人認為到時不給民進黨就好了，倘若裡面到時出現商售等項目，那也是美國人要的，8000億就是得給，即使沒有發價書，國民黨也不敢砍，要如何自處？砍了就說國民黨擋國防。預算規模都可以談，但團結不能只有喊喊，卻演變成內戰。

立法院 傅崐萁 軍購

延伸閱讀

軍購加碼主張遭嗆美國派 趙少康：要3800億是中共走狗？

聯合報社論／有這種副主席，國民黨還需要敵人嗎？

檢察總長人事案5日投票 藍憂徐錫祥政治中立性 白傾向否決

國民黨為翻轉屏東 高層令藍委下周送周典論條款出委

相關新聞

藍考紀會主委嗆：軍購條例黨團決議被公開否定 誰把國防變政治表演？

國民黨內針對軍購尚待凝聚共識。中廣前董事長趙少康公開質疑，軍購特別條例草案並無所謂「黨版」。針對趙說法，國民黨中央以千字文回應。國民黨考紀會主委張雅屏表示，兩蔣時代不能接受的是「失序」，黨團已決議卻被

張雅屏諷否定黨團軍購決策成政治秀 藍委嗆：隨時可提修正 去問傅崐萁

軍購條例讓國民黨內不同意見相互攻訐。國民黨考紀會主委張雅屏質疑，黨團決議被個別人公開否定，誰把國防變成政治表演？有支持8千億元的藍委反嗆，立院攻防隨時可能提修正動議，張雅屏可問問國民黨團總召傅崐萁；有

軍購案之亂⋯蔣萬安表態了 近期做這件事

國民黨對於軍購案「8000億元」、「3800億元+N」版本意見分歧，新北市長侯友宜日前表態立場，認為不低於GDP的3%，跟行政院版本差不多。台北市長蔣萬安今表示，近期與北市黨籍立委交換意見，相信黨團會

影／如何看待國民黨軍購案「大亂鬥」？盧秀燕「5字」回應

國民黨台中市長盧秀燕今天上午赴南屯萬和宮贈匾「萬和安民」。會後被問及「如何看待國民黨內部就軍購特別條例金額意見嚴重分歧『大亂鬥』？」盧秀燕回答，「家和萬事興」，不管是家庭、國家、任何組織」，家和，萬事

軍購條例卡關...美軍前情報少將：台灣若太弱 習近平會有激烈行動

1.25兆元軍購特別條例卡關，美國海軍退役情報少將史都德曼今天提醒，中國大陸的威脅是明確且當前存在的危險，如果台灣看起來太弱，北京當局就可能決定採取行動。因此國防預算應該儘快通過，而且不只是通過削弱或

專家解讀軍購特別預算 台美將共設機敏軍購基金經費池

國民黨內部正為國防特別預算版本有所爭議，旅美的台海安全研究中心主任梅復興日前觀察這項事態時披露，預算案中有一筆「美台合作640億元」，是台美設立一個類似「共同基金」的「經費池」，雙方均投注資金，用來幫

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。