張雅屏諷否定黨團軍購決策成政治秀 藍委嗆：隨時可提修正 去問傅崐萁

軍購條例讓國民黨內不同意見相互攻訐。國民黨考紀會主委張雅屏質疑，黨團決議被個別人公開否定，誰把國防變成政治表演？有支持8千億元的藍委反嗆，立院攻防隨時可能提修正動議，張雅屏可問問國民黨團總召傅崐萁；有有藍委形容「國民黨陷內戰」，假設沒發價書就給8千億，民進黨也一定編足，屆時國民黨真敢砍或凍結嗎？

中廣前董事長趙少康力推軍購特別預算規模要拉到8千億以上，更質疑國民黨並無所謂「黨版」。張雅屏則透過臉書批評，黨團已決議卻被個別人公開否定，國防議題被政治操作。

一名傾向軍購條例預算規模8千億元的藍委說，軍購議題從來沒有「已決議」，當時只是決定初步送案的版本，立法院本來就隨時在動態攻防，表決前一刻都有可能提出修正動議，如果張雅屏有問題的話，可以問一下傅崐萁。

面對軍購意見難凝聚共識，一名國民黨立委表示，好好的監督卻走鐘，讓民進黨看笑話，國民黨就是有本事把敵我矛盾轉成「內部矛盾」，連軍購特別條例都搞不定，還期待2028年重返執政嗎？

該國民黨立委表示，軍購草案從國民黨團3月5日提出至今，「3800億+N」以發價書為標準，對全民是有說服力的，與民眾黨版本相去不遠，但這段時間下來，民眾只看到國民黨內鬥、心機算盡，沒有論述。重點是監督民進黨，如果連基本監督都做不好，這樣的國民黨能讓台灣人民信任嗎？

另一名北部區域藍委形容「國民黨已經陷入內戰」，他說，黨中央現也在反擊「諸神」透過代理人對黨中央的攻擊。民進黨、美方真的非常成功地裂解國民黨，外部在批國民黨，內部支持者也在批國民黨，這是最壞局面。

該藍委說，原則是「一定要有發價書」，現在只確定有第一波發價書，問題是有沒有第二波發價書？支持8000億的人認為，現在傳言沒有第二波發價書，若美方沒有第二波發價書，「川習會」即將登場，民進黨容易操作都是國民黨擋國防預算，讓藍營平白背鍋；支持 「3800億+N」的人認為，就是因為沒有第二波發價書，給民進黨8000億元，民進黨一定編足，請問屆時國民黨團怎麼面對，大家敢砍或凍結嗎？

該藍委不諱言，有人認為到時不給民進黨就好了，倘若裡面到時出現商售等項目，那也是美國人要的，8000億就是得給，即使沒有發價書，國民黨也不敢砍，要如何自處？砍了就說國民黨擋國防。預算規模都可以談，但團結不能只有喊喊，卻演變成內戰。