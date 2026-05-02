軍購案之亂⋯蔣萬安表態了 近期做這件事

國民黨對於軍購案「8000億元」、「3800億元+N」版本意見分歧，新北市長侯友宜日前表態立場，認為不低於GDP的3%，跟行政院版本差不多。台北市長蔣萬安今表示，近期與北市黨籍立委交換意見，相信黨團會充分討論，做出符合民意期待的決定。

蔣萬安今上午陪同北市議員李柏毅到景美市場送千朵康乃馨，被問及軍購案議題，他強調，他支持厚植台灣的國防實力，以及必要且合理的國防採購。近期他也跟台北市國民黨籍立委交換意見，相互溝通，「我相信國民黨團會充分討論，最後做出符合民意期待的決定。」

媒體追問是否為8000億元版本？蔣萬安說，他們都開放式，跟台北市國民黨籍立委都充分地交換意見，了解目前對於國防採購、軍事採購目前大家的意見。最重要是希望黨團能夠充分交換意見，大家尋求共識，最後做出決定。