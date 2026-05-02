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藍考紀會主委嗆：軍購條例黨團決議被公開否定 誰把國防變政治表演？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨副主席季麟連日前在中常會為軍購特別條例草案點名立法院長韓國瑜，若「賣黨求榮」應開除黨籍，引發黨內紛爭，中廣前董事長趙少康（圖）昨上午受訪時呼籲國民黨主席鄭麗文應對他提出處分。圖／聯合報資料照
國民黨副主席季麟連日前在中常會為軍購特別條例草案點名立法院長韓國瑜，若「賣黨求榮」應開除黨籍，引發黨內紛爭，中廣前董事長趙少康（圖）昨上午受訪時呼籲國民黨主席鄭麗文應對他提出處分。圖／聯合報資料照

國民黨內針對軍購尚待凝聚共識。中廣前董事長趙少康公開質疑，軍購特別條例草案並無所謂「黨版」。針對趙說法，國民黨中央以千字文回應。國民黨考紀會主委張雅屏表示，兩蔣時代不能接受的是「失序」，黨團已決議卻被個別人公開否定，對外訊號混亂，國防議題被政治操作。張最後問，是誰在否定黨團的決策？誰把國防變成政治表演？

張雅屏說，不是要不要軍購，而是怎麼負責，他從「黨版」爭議談國民黨的決策紀律。有綠委見縫插針問：如果是蔣中正、蔣經國面對今天的兩岸與國際局勢會怎麼選？張說，他們一定支持軍購，因為國防不能鬆，但他們不可能接受「沒有要價書的軍購」。

張雅屏說，原因很簡單，預算必須可控，決策責任必須清楚，軍購不能變成空白授權。換句話說，嚴審，不是阻擋，而是基本原則。兩蔣最不能接受的，其實是現在這種狀況。今天真正的問題，不在條文，而在「失序」：黨團已決議，卻被個別人公開否定；對外訊號混亂，讓外界看不懂台灣立場；國防議題被政治操作，失去戰略高度。這三件事，正是兩蔣時代最嚴格避免的。

張雅屏表示，結論一句話，如果兩蔣在，他們一定會嚴審特別條例，絕不會通過沒有要價書的軍購；但也不會讓黨內決策在媒體上被推翻。今天的「3800億＋N」，本質上正是：分階段、可審查、有條件、可負責的決策模式。

張雅屏強調，最後問一句，當國民黨團3月5日已經做出決議時，究竟是誰，在否定黨團的決策？又是誰，把國防變成政治表演？黑色一點，若兩蔣在世，也沒可能有民進黨1.25兆這種被質疑為預備貪汙性軍購案。

國民黨考紀會主委張雅屏。圖／張雅屏臉書
國民黨考紀會主委張雅屏。圖／張雅屏臉書

國民黨 趙少康 軍購

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