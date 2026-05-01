軍購條例卡關...美軍前情報少將：台灣若太弱 習近平會有激烈行動

1.25兆元軍購特別條例卡關，美國海軍退役情報少將史都德曼今天提醒，中國大陸的威脅是明確且當前存在的危險，如果台灣看起來太弱，北京當局就可能決定採取行動。因此國防預算應該儘快通過，而且不只是通過削弱或稀釋過的版本。

2023年在美國海軍情報局少將局長任內退休的史都德曼，在擔任美軍印太司令部情報處長期間，曾在2021年來台向時任總統蔡英文簡報中國大陸可能對台灣的入侵；2022年烏俄戰爭爆發後數月，再度赴台向蔡英文報告相關的經驗教訓，他也是1979年美中建交後，首位訪台的美軍現役將領。

史都德曼此次訪台，介紹他根據服役期間經歷所著作關於領導統御的新書，並與讀者座談。他透露，2021年時，美方擔心台灣政府是否真正了解習近平及其軍隊和政治戰活動所帶來的威脅，所以白宮派遣他來台向蔡英文總統與國安團隊進行簡報，詳細說明正在發生的事情以及美方掌握的資訊，好讓台灣能有充分資訊做出決策。值得肯定的是，她以及賴總統都嚴肅看待這些威脅，並且正採取更多行動來保護台灣的民主，以應對這些非常真實的挑戰。

史都德曼在座談前受訪談到近期國內朝野關注的軍購特別預算時指出，相關預算關係到台灣能否取得所需的關鍵能力，但時間是台灣的敵人，中國大陸的威脅是明確且當前存在的危險，台灣需要具備足夠的能力來遏制並嚇阻中國大陸可能的行動， 如果台灣看起來太弱，習近平就可能決定採取行動。

他表示，台灣需要確保能強化自我防衛，美國會一直是台灣的夥伴，但如果台灣沒有為自我防衛投入資源，就會失去他國的信任「假如你自己都不願意投資防衛，又怎麼期待其他國家支持你的防衛？」他強調這是關鍵的時刻，需要有信心並做出具有愛國精神的選擇，國防預算應該儘快通過，而且不只是通過削弱或稀釋過的版本。

史都德曼說，由最專業、最有能力研究這些問題、評估所需資源的人提出目前的預算，是有原因的，所以如果不是國安或軍事專業人士，不應該對這樣的方案指手畫腳，事後又提出質疑，更會讓人質疑阻擋國防計畫，是否其實是在替敵人做事。

他也提到近期將登場的「川習會」，他指出，無論北京還是華盛頓，都希望這次會議能夠舉行，因為他們希望維持兩個超級大國之間的關係，這將是一件整體上有益的事情，因此，需要保持開放的溝通管道，他認為舉行這場會議的戰略重要性是最關鍵的。